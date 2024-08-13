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2024年服贸会将于9月12日至16日举办

2024年08月13日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月12日电  （记者潘俊强）12日，记者从2024年中国国际服务贸易交易会倒计时新闻发布会上获悉：2024年服贸会将于9月12日—16日在北京举办。

　　2024年服贸会主题为“全球服务，互惠共享”，采用线上线下相结合方式举办，着力打造扩大开放、深化合作、引领创新的重要平台。

　　本届服贸会将继续举办综合展和专题展。综合展设在国家会议中心，设置成就展、国别展、省区市及港澳台展、主题专区等。专题展设在首钢园区，包括电信、计算机和信息服务，金融服务，文旅服务，教育服务，体育服务等专题。展会期间，本届服贸会还将举办全球服务贸易峰会、展览展示、洽谈推介、成果发布、配套活动。

　　今年服贸会将突出新质生产力，打造“新而专”的展览展示。主题专区和专题展将突出展示新质生产力以及与现代服务业、高端制造业、现代农业融合发展的新模式、新业态等。

　　目前综合展和专题展招展面积已完成93%。72个国家和国际组织已确定以国家政府或总部名义线下设展，其中12个国家和国际组织首次独立线下设展。今年服贸会上，主宾国法国将围绕中法建交60周年设置国家馆，并围绕时尚产业、体育、医疗、投资等主题举办系列活动，推动深化两国合作。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月13日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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