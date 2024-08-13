前7月广西进出口总值同比增长11.1%
2024年08月13日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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本报南宁8月12日电 （记者张云河）记者近日从南宁海关获悉：今年前7月，广西进出口总值4013.3亿元，同比增长11.1%。广西进出口总值、广西对东盟进出口总值、广西民营企业进出口值均创历史同期新高。
今年以来，广西积极与《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）其他成员国、拉美、非洲等国家和地区开展深入交流与合作，引导企业开拓多个市场，增强外贸发展的稳定性和可持续性。前7月，广西对RCEP其他成员国进出口继续保持增长，达2425亿元，同比增长23.2%。
新业态蓬勃发展。广西积极支持企业建设布局面向东盟国家和日韩市场的海外仓，充分利用跨境电商B2B出口模式开拓海外市场。前7月，广西企业通过海关跨境电商管理平台出口124.3亿元，同比增长37.4%，其中对泰国、越南分别出口49.6亿元、44.6亿元，同比分别增长86.4%、46.8%。
《 人民日报 》（ 2024年08月13日 06 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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