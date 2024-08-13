前七月
铁路发送旅客创历史同期新高
超二十五亿人次，同比增一成多
2024年08月13日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月12日电 （记者李心萍）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：今年1至7月，全国铁路发送旅客25.22亿人次，旅客周转量9454.53亿人公里，同比分别增长15.7%、10.6%，均创历史同期新高，全国铁路运输安全平稳有序。
精心铺画列车运行图，提升运输能力。今年以来，我国经济持续回升向好、人员流动加速。对此，铁路部门千方百计提升运输能力，全国铁路日均安排开行旅客列车10434列，同比增加998列、增长10.6%。
加强跨境旅客运输组织，满足出行需求。铁路部门在京港、沪港间开行夕发朝至高铁动卧列车，在中老铁路安排开行中国西双版纳至老挝琅勃拉邦国际旅客列车2列，恢复开行中国呼和浩特至蒙古国乌兰巴托国际旅客列车。1至7月，广深港高铁累计发送跨境旅客1537.7万人次、同比增长54.7%，中老铁路累计发送跨境旅客13.9万人次。
提升服务品质，助力温馨旅途。铁路部门积极推广计次票、定期票、旅游套票等新型票制服务，目前计次票、定期票已覆盖60条线路，旅游套票已覆盖11条线路。铁路畅行码覆盖所有动车组列车，全国120个车站可实现便捷换乘，80个车站提供互联网订餐服务，提供“静音车厢”服务的动车组列车拓展至92列，让旅客出行更加温馨舒适。
《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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