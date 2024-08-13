本报北京8月12日电 （记者邱超奕）记者从中国民航局获悉：今年以来，我国航空货运量保持快速增长趋势，总体规模达到历史最好水平。国内市场持续增长，国际市场表现亮眼，国际货运航班保持高位运行。

今年上半年，我国航空业共完成货邮运输量417.4万吨，同比增长27.4%。国际航线完成货邮运输量165.1万吨，同比增长34.3%，国际航线货运量占比达到39.6%，同比提高2个百分点。

国际客班腹舱载货能力进一步提升。上半年我国通航71个国家154个境外航点，航班量同比增长2.9倍。另外，上半年保障货运定期航班2.67万班，同比增长6%，与42个国家的48个境外航点保持定期货运航班飞行。其中中方航空公司8784班，市场份额为32.9%，外航1.79万班，市场份额为67.1%。同时，国际货运不定期航班量也保持增长的趋势。今年上半年执行国际货运包机3300班，同比增长9%，较2019年同期增长8.5倍。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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