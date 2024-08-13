图为即将发运的马赞油气集输平台。

张进刚摄（人民视觉）

本报北京8月12日电 （记者冉永平、丁怡婷）12日，由中国海油旗下海油工程承建的马赞油气集输平台在山东完工交付，这是我国建造重量最大、集输能力最强的国际海洋油气平台，主要负责将开采出的海洋油气汇集并输送到陆地进行处理，每年可汇集输送原油2400万吨、伴生气74亿立方米。

马赞平台是一座8腿海洋油气集输平台，重量超过1.72万吨，高度超过24层楼，甲板面积相当于约15个篮球场。无论是输油管尺寸还是每层高度，都超过常规海洋平台的两倍。平台将服役于沙特阿美旗下马赞油田增产开发项目，油田整体投产后，将成为全球油气处理能力最大的海上油田。

海油工程国际工程公司总经理刘瑞介绍，海油工程负责平台建造、预调试、装船等工作，项目团队自主开发了智能化管理平台，创新“一体化+可视化”建造模式，大规模应用复合材料自动焊接、相控阵超声波检验等技术，施工效率、质量合格率等均达到世界先进水平。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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