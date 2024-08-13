本报北京8月12日电 （记者林丽鹂）北京市市场监督管理局制定的《北京市直播带货合规指引》（以下简称《指引》）日前正式发布。《指引》对直播带货平台经营者、直播带货直播间运营者、直播带货人员和直播带货服务机构逐一提出具体合规要求，共计四章三十一条。

其中，对于直播带货平台经营者，《指引》要求其应当履行入驻登记核验义务、建立健全直播带货活动服务协议与行为规范、制定平台禁止和限制营销的商品或者服务目录、建立直播带货信息检查巡查制度、建立对严重违法违规行为处理结果的公示机制、记录保存平台上发布的直播带货信息及历史直播公示信息、建立直播带货直播间运营者信用管理体系和信用评价机制、对直播带货直播间运营者加强教育培训和管理并建立完善行为管控机制等合规义务。

对于直播带货直播间运营者、直播带货人员和直播带货服务机构，《指引》规定，在直播中发布商业广告，应按规定严格审核把关，确保符合有关广告发布要求；在选品过程，认真核对商家及商品资质；在直播营销过程，认真核对商品中涉及商标、专利、认证等相关证明和授权材料；促销活动有附加条件或者期限的，应当明确公示条件或者期限，不得对商品或服务作虚假或者引人误解的商业宣传，不得以“全网最低价”等不实表述误导消费者；建立便捷有效的投诉、举报和争议在线解决机制，及时妥善处理消费者的投诉举报等。

《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经