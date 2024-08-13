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广东电网统调装机容量突破2亿千瓦，新能源成为增长点

建设绿色电网 保障电力供应

本报记者 庄俊亭
2024年08月13日05:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，随着广东东莞宁洲天然气热电联产电源项目1号机组完成168小时连续试运行顺利投产，南方电网广东电网公司统调装机容量突破2亿千瓦，同比增长15.1%，成为南方电网辖内首个统调装机容量突破2亿千瓦的省级电网。

　　在广东汕头的海上风电创新产业园，百米高的“大风车”巍然耸立、迎风转动，园区内吊机伸展、车辆穿梭，一座座钢结构厂房拔地而起。5月23日，在汕头风电临海试验基地，单机容量18兆瓦的海上风电机组进行了主机吊装。

　　目前，广东新能源装机容量达5070万千瓦，一年运行下来，相当于为广东节约标准煤3500万吨、减少二氧化碳排放超9600万吨。截至5月底，广东新能源装机容量占比达25.3%，同比上升5个百分点，成为装机容量的最大增长点，显著促进了省内能源结构的绿色低碳转型。

　　在国能肇庆电厂二期2×400兆瓦热电联产接入系统工程（肇庆段）施工现场，工作人员正在紧张进行架线、塔基开挖作业。“做好现场监督的同时，我们也积极做好物资协调，确保施工条件和施工材料同步，保障施工进度推进。”南方电网广东肇庆供电局项目管理中心项目管理助理专责苏永健介绍，该工程投产后，将满足2台400兆瓦天然气发电机组电力外送的需要，有效提升粤港澳大湾区电网的供电能力，保障生活用电及工业用电需求。

　　今年以来，南方电网广东电网公司稳步推进骨干电源配套送出工程建设，为广东电源送出“牵线搭桥”。截至5月24日，广东电网公司建成投产东莞宁洲天然气热电联产电源项目、湛江京信东海岛电厂一期工程等23项工程，为广东约1086万千瓦电源提前搭建好送出通道，为保证电力稳步供应添砖加瓦。

　　“预计今年广东最高用电负荷将达1.58亿千瓦，同比增长约9%。接下来，广东电网公司将以高质量并网服务保障电力可靠供应和电力现货市场运营，通过网省地三级调度紧密协同，加强机组并网计划管控，确保重点电源与输变电工程顺利投产，为电力可靠供应打下坚实基础。”南方电网广东电网公司电力调度控制中心林旭说，“同时，广东电网公司积极探索建立现货市场下并网管理新模式，建立广东现货与区域现货新设备并网管理、参数管理联动保障机制，为区域现货市场连续试运行提供有力保障。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月13日 10 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)
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