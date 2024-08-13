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阿里巴巴2025届秋招启动：技术岗位占八成 遍布全球20余城市

2024年08月13日08:26 | 来源：新华网
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原标题：阿里巴巴2025届秋招启动：技术岗位占八成 遍布全球20余城市

　　8月12日，阿里巴巴正式启动秋季2025届校园招聘。当天，阿里巴巴控股集团及旗下的阿里云、高德、灵犀互娱等业务集团和公司同步启动秋招。值得关注的是，此次秋招岗位中技术类占比继续提升，一些业务的技术岗位需求超80%。

　　据悉，阿里巴巴2025届秋招主要面向2024年11月至2025年10月毕业的海内外应届毕业生。毕业生可通过阿里巴巴招聘官网、微信公众号、内推等渠道进行申请，每位毕业生可同时投递多个意向岗位。

　　此次秋招开放招聘的岗位类型包括研发、算法、计算、市场营销、运营、设计等，这些岗位遍布全球20多个城市。除首批启动的阿里巴巴控股集团、阿里云、高德、灵犀互娱外，淘天、阿里国际、菜鸟、大文娱、饿了么、钉钉等也将在本月陆续开启秋招。

　　据了解，阿里巴巴2025届秋招岗位中技术类占比超80%，以研发、算法、计算三大类为主。以阿里云为例，此次秋招以技术类研发、算法方向为主，招聘人数近1000人。此外，阿里云管培生项目以及淘天T- star顶尖人才计划也将在此次秋招中启动面试。

　　针对2025届秋招，阿里云、淘天、阿里国际、饿了么、高德已完成“校园大使”新一轮扩招计划。校园大使协同企业招聘部门，开展雇主品牌推广、优秀人才引荐等工作，并将获得专属内推机会、面试绿色通道等招聘福利。

(责编：曹淼、李源)
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