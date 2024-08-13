人民网北京8月13日电（记者夏晓伦） 在新时代的征程上，社会组织是推动社会进步的重要力量。在当前社会治理体系和治理能力现代化的进程中，社会组织作为连接政府与民众、市场与社会的桥梁和纽带，其活力与创新能力对于社会和谐与进步具有不可替代的作用。

中国质量协会党委书记、会长贾福兴认为，社会组织作为社会治理体系的重要组成部分，其健康发展对于提升社会治理效能至关重要。改革开放以来，我国社会组织如雨后春笋般涌现，它们在质量、经济、科技、教育、文化、医疗、民政、法律、环保等多个领域发挥着积极作用，已基本形成了门类较为齐全的体系。然而，随着数量的增加，社会组织在发展过程中也暴露出一些问题，如领导力不足、规模偏小、管理不规范、服务能力不强等，这些问题制约了社会组织的进一步发展。面对这些挑战，社会组织需要采取一系列措施来提升自身的治理能力与创新能力，在社会治理体系中发挥更大的作用。

在全面深化改革开放的大背景下，社会组织作为我国社会主义现代化建设的重要力量，其规范化、制度化建设显得尤为迫切和重要。2024年4月3日，民政部发布《社会组织基础术语》《行业协会商会自身建设指南》《学术类社会团体自身建设指南》《社会服务机构自身建设指南》等4项行业标准，是国家层面首次在社会组织管理服务领域出台推荐性行业标准，填补了社会组织自身建设方面行业标准的空白，为我国近90万家社会组织和上千万的从业人员在社会组织建设的标准化工作中，开启了一个全新的阶段。

贾福兴认为，这四项行业标准的发布，对于引导社会组织加强自身建设，建立健全法人治理结构和运行机制，提高依法自治能力和规范化建设水平，具有重要的指导意义。各行业协会商会、学术类社会团体、社会服务机构等社会组织要以这些标准为指导，从能力建设、活动开展、风险防范、评价改进等方面入手，不断提升自身建设水平。

在推进社会组织高质量发展的征程上，中国质量协会将持续优化组织管理流程，加强组织领导，确保各项标准得到有效贯彻实施；强化内部监督，不断提升服务质量和管理效能；深化行业合作，激励和引导更多社会组织加入规范化发展的行列，共同推动我国社会组织整体服务水平的提升。

展望未来，贾福兴表示，社会组织的高质量发展需要多方共同努力。政府、社会组织、社会各界应携手合作，共同推进社会组织的规范化、制度化、标准化建设。通过不断努力，有信心实现社会组织的高质量发展，为构建和谐社会、促进社会治理现代化贡献力量。

(责编：孙红丽、吕骞)

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