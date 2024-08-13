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长江水生生物资源总体恢复向好

2024年08月13日09:04 | 来源：光明日报
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原标题：长江水生生物资源总体恢复向好

本报北京8月12日电（记者陈晨）近日，农业农村部会同水利部、生态环境部、交通运输部联合发布《长江流域水生生物资源及生境状况公报（2023年）》。公报指出，近年来长江水生生物资源总体呈现恢复向好态势，以十年禁渔为重点的长江大保护系列政策措施取得明显成效。

公报显示，长江水生生物资源持续恢复，2023年长江干流监测点位单位捕捞量均值为2.1千克，比2022年上升16.7%；重要支流监测点位单位捕捞量均值为2.3千克，比2022年上升64.3%。

水生生物多样性稳步提升。2023年长江流域监测到土著鱼类227种，比2022年增加34种；监测到国家重点保护水生野生动物14种，比2022年增加3种，新监测到滇池金线鲃、细鳞裂腹鱼和四川白甲鱼。

栖息生境总体稳定。2023年长江干支流水质评价总体为优，Ⅰ-Ⅲ类水质断面占98.5%，采砂和航道整治等涉渔工程增量开发强度有所下降，但存量规模依然较大。

受监测到的国家重点保护水生野生动物种类数仍相对较少、部分国家重点保护物种水生野生动物数量偏少，少数江段水体连通性较差、岸线硬化度较高等因素制约，相关水域水生生物完整性指数偏低，珍稀濒危物种保护依然任重道远。

下一步，农业农村部将会同有关部门和沿江各地，压实地方政府禁渔主体责任，做好退捕渔民安置保障，保持执法高压严管态势，加强珍稀濒危物种保护，强化重要栖息地修复，加强外来物种防治，多措并举保护修复长江水生生物多样性。

(责编：罗知之、李楠桦)
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