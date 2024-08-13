原标题：让更多“硬核”技术项目落地生根

【锚定现代化 改革再深化】

“我现在可以熟练使用‘智能手’拿勺子吃饭，拿水杯喝水，还可以操纵手臂进行握手、转动手腕了。”近日，作为重庆生物智能制造研究院外骨骼机器人项目的受益者，王炳对自己的进步感到欣慰。几年前，王炳因为一场意外失去了双手，小臂仅剩二分之一，从穿衣、吃饭，再到刷牙、洗脸，这些以前再简单不过的动作，当时却给他带来了巨大的困扰。

人工智能技术的飞速发展，让王炳拥有了一双可以用意念控制的“智能手”，也解决了他的许多困扰。如今，他不仅实现了生活自理，还可以写字，用“智能手”抓住一支笔，就能写出自己的名字。

这双“智能手”可来之不易。2021年，位于重庆两江新区明月湖的重庆生物智能制造研究院，收到了多所大型三甲医院临床医师的“意向订单”：希望把仿生手臂“被动”的运动方式变为“主动式”，让“意念移动物体”的科幻内容变成现实。以往的仿生手臂，只能通过机械臂的自动运转，带动患者做出相应动作，在实际生活中操作不便。医师们希望设计生产出一款真正智能化的“手臂”：患者可以根据自身的意志，随心所欲地活动自己的“智能手”。

“我们组织研究人员进行科研攻关，迅速制定了检测、识别适当肌肉处的电信号并经算法分析和处理的技术方案。”重庆生物智能制造研究院院长谢海琼说，按照这个方案，“智能手”可以辨别患者动作意图，为其智能化动作提供信号基础，完成智能化控制。

研究院拥有多年相关领域经验和充足的科研人员，这一科技攻关进展顺利，但不久就遇到了大难题：科研成果产业化的经费从哪里来？

作为一家新型研发机构，尽管研究院收到了部分订单和人才补助资金，但仍然无法维持科研人员和科研设备的高额支出。科研项目周期长、风险大，让研究院很难从市场上筹集到足够的资金。从学术到技术再到产业，这是研究院要跨越的一个难关。

“好在新区启动了新型研发机构的优化转型工作，以拨投结合的方式，支持新型研发机构聚焦产业化，促进新型研发机构形成自我造血能力和可持续发展。”谢海琼说，从去年开始，多笔财政资金到账，帮助这个科研项目顺利进行下去。如今，研究院成立了公司，专门进行外骨骼机器人项目孵化。

“公司进行市场化股权融资时，两江新区前期投入的财政资金将转化为相应投资权益，既解决了新型研发机构的资金难题，也实现了财政资金‘财政投入—科研产出—运营收益—反哺财政及院所’的良性循环。”两江新区明月湖建设领导小组指挥部院所转型组副组长张杰说，用“政府引导+市场接力”模式能够推动科技成果转移转化，更好地发挥财政资金使用效能。

党的二十届三中全会提出，鼓励和规范发展新型研发机构，推动科技创新和产业创新融合发展。“后续我们将聚焦新型研发机构的快速转型发展，围绕新区支柱产业加强科技支撑，面向未来产业深化创新探索，为新型研发机构畅通产业化路径，让更多的‘宝藏’和‘硬核’技术项目落地生根。”张杰说。

（本报记者 李宏 黄汉鑫 张国圣）

(责编：罗知之、李楠桦)

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