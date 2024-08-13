人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让更多“硬核”技术项目落地生根

——重庆两江新区为新型研发机构畅通产业化路径

2024年08月13日09:06 | 来源：光明日报
小字号

原标题：让更多“硬核”技术项目落地生根

【锚定现代化 改革再深化】

“我现在可以熟练使用‘智能手’拿勺子吃饭，拿水杯喝水，还可以操纵手臂进行握手、转动手腕了。”近日，作为重庆生物智能制造研究院外骨骼机器人项目的受益者，王炳对自己的进步感到欣慰。几年前，王炳因为一场意外失去了双手，小臂仅剩二分之一，从穿衣、吃饭，再到刷牙、洗脸，这些以前再简单不过的动作，当时却给他带来了巨大的困扰。

人工智能技术的飞速发展，让王炳拥有了一双可以用意念控制的“智能手”，也解决了他的许多困扰。如今，他不仅实现了生活自理，还可以写字，用“智能手”抓住一支笔，就能写出自己的名字。

这双“智能手”可来之不易。2021年，位于重庆两江新区明月湖的重庆生物智能制造研究院，收到了多所大型三甲医院临床医师的“意向订单”：希望把仿生手臂“被动”的运动方式变为“主动式”，让“意念移动物体”的科幻内容变成现实。以往的仿生手臂，只能通过机械臂的自动运转，带动患者做出相应动作，在实际生活中操作不便。医师们希望设计生产出一款真正智能化的“手臂”：患者可以根据自身的意志，随心所欲地活动自己的“智能手”。

“我们组织研究人员进行科研攻关，迅速制定了检测、识别适当肌肉处的电信号并经算法分析和处理的技术方案。”重庆生物智能制造研究院院长谢海琼说，按照这个方案，“智能手”可以辨别患者动作意图，为其智能化动作提供信号基础，完成智能化控制。

研究院拥有多年相关领域经验和充足的科研人员，这一科技攻关进展顺利，但不久就遇到了大难题：科研成果产业化的经费从哪里来？

作为一家新型研发机构，尽管研究院收到了部分订单和人才补助资金，但仍然无法维持科研人员和科研设备的高额支出。科研项目周期长、风险大，让研究院很难从市场上筹集到足够的资金。从学术到技术再到产业，这是研究院要跨越的一个难关。

“好在新区启动了新型研发机构的优化转型工作，以拨投结合的方式，支持新型研发机构聚焦产业化，促进新型研发机构形成自我造血能力和可持续发展。”谢海琼说，从去年开始，多笔财政资金到账，帮助这个科研项目顺利进行下去。如今，研究院成立了公司，专门进行外骨骼机器人项目孵化。

“公司进行市场化股权融资时，两江新区前期投入的财政资金将转化为相应投资权益，既解决了新型研发机构的资金难题，也实现了财政资金‘财政投入—科研产出—运营收益—反哺财政及院所’的良性循环。”两江新区明月湖建设领导小组指挥部院所转型组副组长张杰说，用“政府引导+市场接力”模式能够推动科技成果转移转化，更好地发挥财政资金使用效能。

党的二十届三中全会提出，鼓励和规范发展新型研发机构，推动科技创新和产业创新融合发展。“后续我们将聚焦新型研发机构的快速转型发展，围绕新区支柱产业加强科技支撑，面向未来产业深化创新探索，为新型研发机构畅通产业化路径，让更多的‘宝藏’和‘硬核’技术项目落地生根。”张杰说。

（本报记者 李宏 黄汉鑫 张国圣）

(责编：罗知之、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
组图：相约湖北 人民网“梦幻灵境”AI展演中心即将开馆
　　人民网武汉8月12日电 （记者孙阳、任峰涛、栗翘楚）人工智能，不但改变人们生产生活，更能刷新城市的“颜值”与“气质”。8月13日，人民网“梦幻灵境”AI展演中心（武汉）将正式开馆。…
牛蛙团标发布 海底捞加速布局夜宵生态
　　人民网北京8月12日电 （记者车柯蒙）在北京，“深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”美食荟萃；在四川，夜火锅吸引众多饕客；在长沙，口味虾、臭豆腐等特色小吃备受欢迎……近期，文旅市场“暑期档”遇上夜经济，夜宵上新、玩法创新，消费市场焕发新活力。 一直以来，牛蛙都是夜宵市场的“主角”之一。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部