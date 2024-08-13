张芗逸

原标题：支持政策落地显效 汽车消费市场活力持续迸发

在一系列政策支持的背景下，国内汽车消费市场焕发活力。近期，多地继续加码汽车促销措施，包括跟进汽车以旧换新补贴政策、发放汽车消费券、组织汽车促销活动等，继续拉动汽车消费。

中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示，预计这些措施将进一步激发市场活力，延长并加深汽车消费的增长态势。

7月份、8月份是汽车市场的传统淡季。据乘联会数据显示，7月份新能源车市场零售87.8万辆，同比增长36.9%，环比增长2.8%。

新能源汽车市场表现突出的背后，是汽车以旧换新补贴政策等措施在促进汽车消费、推动汽车产业绿色转型升级方面持续发挥作用。据乘联会分析，近期国家“以旧换新”的乘用车报废更新政策逐步见效、各地相应政策措施出台与跟进，政策推动下的消费潜力释放效果很好。因此，7月份新能源车走势好于乘用车厂商预测团队的预期。

“目前的汽车促消费政策不仅通过以旧换新政策加速了老旧车辆的淘汰与更新，促进了汽车市场的循环发展，还通过各地的消费补贴、促销活动等措施激发了消费者的购车热情，有效缓解了市场淡季的下行压力。”袁帅表示。

国际智能运载科技协会秘书长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示，汽车以旧换新补贴、新能源汽车免征车辆购置税等政策为车主带来了实惠，切实增加了汽车市场、特别是新能源汽车市场的零售额。

在消费者享受政策带来优惠的同时，部分汽车上市公司的销售量也得到提升，头部新势力车企销量同比增长。例如，7月份，理想汽车交付量同比提升49.4%，环比提升6.8%。

8月1日，国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示，积极扩大内需，把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费。

此外，多地发布汽车促消费政策，进一步加码激活汽车消费市场。其中，一些地区提高汽车以旧换新补贴标准。例如，8月8日，郑州市商务局发布《关于提高汽车以旧换新标准的公告》。根据公告，郑州对按照《汽车以旧换新补贴实施细则》要求，报废符合条件旧车并购买符合条件新车的个人消费者，补贴标准由购买新能源乘用车补1万元、购买燃油乘用车补7000元，分别提高至2万元和1.5万元。

此外，举办汽车营销活动、发放汽车消费券也是各地促进汽车消费的主要措施。在上海，2024年“上海之夏”汽车消费嘉年华于8月1日拉开帷幕，活动中包含购车补贴、购车免息等优惠政策和多项特色服务营销活动；在北京，朝阳区发放新能源汽车消费券，总额1000万元。

袁帅表示，展望未来，消费嘉年华、购车补贴等举措将直接降低购车成本，增强消费者的购买意愿。特别是针对新能源汽车和节能环保车型的优惠政策，有望引领消费趋势，促进汽车产业结构优化升级。

(责编：罗知之、李楠桦)

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