当前，数字经济正在加速重构经济发展，数字金融正在颠覆传统金融形态。面临技术变革浪潮，华夏银行近年来将数字化转型作为首要战略，强化数字化转型战略执行力和贯穿力，持续优化数字化经营、数字化运营和数字化管理，充分发挥数据和技术在改进服务、创新模式、提高效率中的作用，加大对数字经济相关产业的金融支持，以高质量金融服务助力实体经济提质增效。

年报显示，2023年，华夏银行全面加力数字化转型，积极拥抱前沿技术变革，信息科技投入同比增长 4.79%，产业数字金融数字融资类业务新增投放26.78亿元。

在零售客群经营方面，华夏银行强化零售转型与数字化转型的深度融合，加速建立以客户为中心的数字化经营模式，通过数据+科技双轮驱动及四大机制保障，实现“需求智慧识别、产品精准推荐、渠道无缝触达、客户贴心体验”，带动关键业绩指标的可持续发展，致力打造零售客群经营增长第二曲线。

据介绍，华夏银行强化业务技术、数字技术和科技技术综合运用，打造了300多人零售专属科技团队，短短1年内构建了五项技术平台：构建新一代营销中台，打造业务驱动的“湖仓一体”数据中台，搭建全渠道触客平台，加速建设移动端双APP融合智能平台，打造“GBC”生态融合的零售“场景中台”。

针对中小微企业依然存在的融资难、融资贵问题，华夏银行坚持智慧经营与金融服务同步发力，运用数字化信息技术赋能普惠金融业务，简化交互流程，提升服务质效，满足中小微企业“短、频、急”的融资需求，覆盖更多的长尾用户。

顺应数字经济发展，华夏银行推出“华夏普惠通”产品品牌，涵盖融资、结算以及赋能价值创造等综合金融服务，持续擦亮“中小企业金融服务商”品牌。中小微企业通过“普惠通”专属移动端，可以打破空间限制，体验全流程线上化操作。目前，华夏银行推出的重点普惠产品均具有数字化、智能化属性。

未来，华夏银行持续深化普惠金融服务，加快数字化转型，打造数字普惠品牌。战略层面推动“理念-规划-机制”的全新变革，推出具体措施，配套有力激励，将战略认知力转变为变革推动力；技术层面建立“敏捷-专业-高效”的运营架构，打造线上、线下多元敏捷触点，制定获客、活客、留客全流程服务方案，让客户体验“随时、随地、随心”的高效服务；应用层面实现“智能-迭代-融合”的突破升级，着眼业务流程智能化，加快风控模型迭代，积极融合AI等前沿技术，探索在普惠金融领域试点运用；生态层面构建“创新-协同-开放”的未来银行，以互联互通为出发点，创新多样化生态场景，打造协同共赢的数字普惠智能服务平台。

此外，华夏银行一直在思考如何开展产业数字金融模式创新，更好响应国家战略发展布局要求和产业体系现代化升级之需。经过4年实践，华夏银行产业数字金融创新取得了积极成效。

在理论研究方面，由华夏银行牵头申报，人民银行金融研究所、复旦大学等九家单位共同参与的“十四五”国家重点研发计划“社会治理与智慧社会科技支撑”重点专项《产业数字资产金融创新的穿透式监管关键技术研究及应用示范（共性关键技术类）》，于2023年获批立项，正式进入研发实施阶段。

在业务实践方面，华夏银行以产业数据资产为基础，以数字化授信和智能风控为核心技术，创设数字信用。围绕动产融资、数字赋能传统供应链和数字物流三大业务主线，该行推出产业数字金融“数翼通”品牌及其项下服务产业全链条的五大融资产品——订单数贷通、应收数贷通、经销数贷通、货押数贷通、平台数贷通。目前，五大数字融资产品已在高端制造、能源、仓储、农牧等20多个行业成功落地，2023年沿产业链拓展生态客户651户，实现投放26.78亿元。

(责编：董童、李源)

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