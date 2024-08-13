郭冀川

原标题：全面绿色转型目标明确 新型电力体系建设步入快车道

8月11日，中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称《意见》）提出，稳妥推进能源绿色低碳转型。“到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。”

具体措施上，《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展。统筹水电开发和生态保护，推进水风光一体化开发。积极安全有序发展核电，保持合理布局和平稳建设节奏。

盘古智库资深研究员吴琦对《证券日报》记者表示，《意见》不仅为非化石能源产业指明了发展方向，还细化了操作层面的具体策略。在确保国家能源安全与经济稳健增长的基础上，充分考量了技术可行性与成本效益，倡导因地制宜、因势利导，这将促进非化石能源的可持续发展，对能源结构的平稳过渡与低碳转型具有深远意义。

吴琦认为，达成2030年非化石能源消费占比目标需双管齐下：一是强化政策引领作用，完善顶层设计，包括制定详尽的发展蓝图、时间表，建立健全管理机制、协同机制及监管体系，降低行业准入门槛，鼓励社会资本积极参与；二是深化电力体系改革，包括推动传统产业能源利用模式的革新，加速电气化进程，促进能源消费的多元化融合，打造协同互补、智慧高效的能源生态系统。

《意见》还着重强调了构建新型电力体系的重要性，提出“建设智能电网，加快微电网、虚拟电厂、源网荷储一体化项目建设。加强电力需求侧管理。深化电力体制改革，进一步健全适应新型电力系统的体制机制。”这些举措旨在促进产业链上下游企业的紧密合作，推动产业协同发展，并通过政策与市场机制的创新，激发新型电力体系的市场需求，促进相关技术与服务的广泛应用。

近年来，虚拟电厂与源网荷储一体化项目在政策红利的推动下迅速崛起，国家发改委与国家能源局今年密集出台了一系列政策文件，将虚拟电厂、储能企业及负荷聚合商等新型市场主体纳入电力市场体系，并明确了其准入条件。同时，这些项目也吸引了资本市场的热烈追捧，众多电力、光伏及新能源领域的领军企业纷纷宣布加入相关项目的建设行列。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，新型电力体系不仅能够提升能源利用效率，还能通过灵活的市场交易机制实现经济收益。由于其根植于可再生能源，有助于显著降低温室气体排放，改善环境质量，因此新型电力体系企业能够享受包括财政补贴、税收优惠及金融支持在内的多项政策优惠，从而降低建设与运营成本，提升投资回报率。

柏文喜进一步表示，随着电力体制改革的持续深化，适应新型电力体系的体制机制将更加完善，电力市场规则将更加健全，市场化进程将加速推进。同时，在政策与资本的双重驱动下，智能电网、微电网、虚拟电厂及源网荷储一体化等关键技术领域将迎来研发投入的大幅增加，技术创新与产业升级将不断加速，新型电力体系的建设与发展将步入快车道。

(责编：罗知之、李楠桦)

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