原标题：火星地表下或有大量液态水

科技日报北京8月12日电 （记者张梦然）美国加州大学圣迭戈分校斯克里普斯海洋研究所领导的一项新研究证明，火星除了两极的冰冻水外，仍然拥有大量液态水。该研究提供了迄今为止火星海洋的最有力证据，如果其结论属实，将为进一步探索该行星的宜居性以及寻找地外生命奠定基础。研究成果12日发表在《美国国家科学院院刊》上。

几十年来，火星上是否存在液态水一直吸引着科学家。这是因为水对于星球的宜居性至关重要。

此次，研究团队分析了美国国家航空航天局（NASA）“洞察号”火星着陆器此前为期4年的任务期间收集的数据。着陆器从其正下方的地面收集了有关火星地震波速度等变量信息，科学家据此推断地表之下存在哪些物质。

团队采用了岩石物理数学模型。该模型与地球上绘制地下蓄水层和油田的模型相同。结果显示，这些数据用充满液态水的深层破碎火成岩来解释为最佳，且这些水量十分巨大——团队估算出地下水的数量可覆盖整个星球，深度可达1—2公里。

这个新“水库”并不适合为未来火星定居点提供水源，因为它位于火星地壳中部岩石的微小裂缝和孔隙中，距火星表面11.5—20公里。即使在地球上，钻一个这样深的洞也是一项挑战。

然而，这一发现确定了一个有望在火星上寻找生命的地点，也有助于解答有关火星地质历史的问题。了解火星的水循环对于了解其气候、表面和内部的演变至关重要。

目前，大量证据都支持曾有水在火星表面流动的假设。但那个“湿润年代”在30多亿年前就结束了。新发现表明，这些水并没有逃逸到太空，而是渗入到了地壳中。

“洞察号”的主要任务是调查火星的地壳、地幔、地核和大气层，它在2022年任务结束前记录了有关火星内部的宝贵信息。此次分析的位置位于着陆器下方，团队认为，假设整个火星的地壳都与之类似，那么火星拥有比此前假设的要庞大得多的海洋。

【总编辑圈点】

水是生命之源。长久以来，我们一直在火星上寻找水，也找到了液态水存在过的证据，还发现了火星的冰冻海洋。但现在，火星上究竟还有没有液态水？研究团队分析了NASA火星着陆器此前4年收集的数据，采用岩石物理数学模型，推断出火星地层之下，应该有液态水。有水，就意味着有孕育生命的可能。人类希望能在自己太阳系的“邻居”上，找到真正意义上的生命，证明自己并非宇宙中的孤儿，也为研究生命起源和继续寻找地外生命提供更多支撑。

(责编：罗知之、李楠桦)

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