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我国自研汽车复合屏实现产业化

2024年08月13日09:14 | 来源：科技日报
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原标题：我国自研汽车复合屏实现产业化

科技日报讯 （记者李丽云 朱虹 通讯员张会玲）记者8月9日获悉，由黑龙江天有为电子股份有限公司（以下简称“天有为”）承担的黑龙江省重大科技成果转化项目“汽车组合仪表复合屏技术成果产业化项目”日前通过黑龙江省科技厅组织的专家组验收。该项目成果属于行业首创，具有完全自主知识产权，填补了国内汽车仪表领域空白。

汽车彩色液晶屏成本较高，异形屏幕加工难度大。对此，中国最大的汽车仪表供应商天有为从2019年起进行技术攻关，将黑白屏与彩色屏相结合，综合运用热弯、光学贴合、彩膜印刷等先进技术，研制出汽车组合仪表复合屏。

项目团队通过结合彩色屏和段码屏，使复合屏达到色彩饱和度高、对比度高的屏幕效果。同时，屏幕成本较原有技术约降低三分之二。

自2020年起，天有为陆续研发并上线复合屏幕生产线，至今新增生产线二十余条，产品已大规模装车应用，年产超过百万台套。汽车仪表复合屏产品已被韩国现代起亚集团、长安汽车、比亚迪、一汽通用五菱等采用。

(责编：罗知之、李楠桦)
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