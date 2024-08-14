人民网“梦幻灵境”AI展演中心。人民网 李浩摄

人民网武汉8月14日电 （记者孙阳、栗翘楚）8月13日，人民网“梦幻灵境”AI展演中心在武汉正式开馆。展演中心建筑面积将近4000平方米，内设前沿AI技术与应用互动体验区、AI节目全息演出区、AI研学培训区、多业态商业区，成为兼具科技、教育、娱乐于一体的综合性场馆。

据悉，在场景功能上，展演中心致力于成为面向广大青少年、市民游客和机关企事业单位的科技素养教育馆、新型消费打卡地、科技新品发布场，为地方打造文旅新名片、科普新阵地和招商引资新载体。

展演中心的首期全息剧目，是人民网自主开发的国内首台AI展示体验剧《白泽的奇幻旅程》，剧场建设270环绕屏的线下沉浸式舞台和基于虚幻引擎的线上虚拟舞台，剧目将科技与音乐、戏剧、舞蹈、传统文化等多种元素深度融合，为观众带来前所未有的观赏体验。

参观者在人民网“梦幻灵境”AI展演中心体验互动游戏。人民网记者 周雯摄

AI展演中心相关负责人表示，人民网“梦幻灵境”AI展演中心既是展示全球多领域AI技术与应用成果的窗口，也是助推AI产业融合发展、交流合作的平台。

开馆当天，由人民网主办，湖北省商务厅、文旅厅、科技厅、教育厅支持的“AI湖北行动”同步启动。活动期间，人民网“AI+伙伴计划”发布，首批18个伙伴加入，一批重点项目签约，汇聚政府部门、企业、科研院所等各方资源，构建政产学研用深度融合的协同创新生态，共同推动人工智能产业发展。

(责编：孙红丽、吕骞)

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