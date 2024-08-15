人民网北京8月15日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，8月15日08时至16日08时，陕西关中地区、川西高原中南部、四川盆地西南部、湖南南部、江西南部、福建南部、广东大部、广西东部、海南岛北部和西南部等地部分地区有大到暴雨，其中，湖南南部、广东南部沿海等地局地有大暴雨（100-140毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20-50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

防御指南：

1、政府及相关部门按照职责做好防暴雨准备工作；

2、学校、幼儿园采取适当措施，保证学生和幼儿安全；

3、驾驶人员应当注意道路积水和交通阻塞，确保安全；

4、检查城市、农田、鱼塘排水系统，做好排涝准备。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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