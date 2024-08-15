原标题：全国首个数字化航天科普展厅建成

中国探月工程嫦娥六号任务圆满完成人类首次月背采样的壮举之际，日前，“到了人类从未去过的地方”——数字化航天科普展厅开馆仪式成功举办。

邵阳市科技馆数字化航天科普展厅系首个数字化航天科普展厅，由航天科技文化企业——登云步月（北京）科技有限公司研发、设计和建设，展厅以“到了人类从未去过的地方”为主题，从空间结构、色彩体系、平面视觉等方面，运用国际一流的美学语言和人机交互技术，融合数字艺术、交互艺术、装置艺术等，开创性地构建出了具备交互性、沉浸感、科技感、未来感的超现实艺术空间，突破了传统展厅对物理空间的依赖，让观众可以通过视觉、触觉、听觉对探索宇宙有更真切的参与感，打造了一个具有开创性和示范性的现代化航天科普展厅。

全国首个月球背面实景模拟。图片来源：数字化航天科普展厅

展厅由“启程”“探索”“航行”“着陆”4个单元及13个内容组成，按照“一步一景、移步换景、步步为景”的设计原则，涵盖“全国首个月球背面实景模拟”“全国首个太空对地拍摄实时画面”等板块，带领观众全感官体验航天科技与文化的盛宴。

“探索”单元。图片来源：数字化航天科普展厅

登云步月（北京）科技有限公司总经理于轶平表示：“建设数字化航天科普展厅是构建现代化的航天产业体系，不断扩大航天技术应用产业及服务产业规模、支撑国家战略、服务国民经济的重要途径之一，是复杂的系统工程，包含空间设计、软硬件研发、装置研发、装潢等诸多方面，是科学性、艺术性、功能性、可靠性的统一，采用了诸多新技术、新工艺、新材料、新装备，创新多、成本高、难度大、周期长，促进科普市场化、产业化，充分发挥科普作为创新两翼之一的作用，为创新带来不竭动力，支撑地方经济社会高质量发展。”

(责编：曹淼、李源)

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