走进福建南平市延平区炉下镇斜溪村，一条清溪穿村而过。溪流之上，成片的落羽杉倒映水中。“到了秋天，落羽杉被染成一片金红，吸引众多游客前来打卡。”斜溪村驻村第一书记李成政说。

斜溪村美景。延平区委宣传部供图

观鸟、品茶、游湖……很难想象，这样美的地方，曾经臭气熏天、污水横流。

上世纪90年代，南平市延平区炉下镇，几乎家家养猪。然而，由于粪便污染等原因，生态被日益破坏。

1998年，延平区启动畜禽养殖污染整治和生态转型。开展污染治理，引进环保治理技术，试点“循环经济”“净水工程”……一系列严格的环保措施和修复治理下，延平区的生态环境得到了根本改善。

生态转变后，被誉为“中国最美小鸟”的蓝喉蜂虎也来到斜溪村。延平区委宣传部供图

斜溪村美景。延平区委宣传部供图

2023年，为进一步提升生态环境，延平创新“跨区域协作”机制，创新开展闽江上下游“巡河交水”，通过上下游、左右岸的共同治理，守护一江碧水。同时，依托生态智慧巡查中心，创新“河道专管员+无人机飞手+保洁”管护模式。2023年，延平全区10个省控重点小流域断面I—III类优良水质比例为100%，其中I—II类优质水质比例为90%。

延平区百合花种植户在花棚里采收鲜切花。陈妹 摄

有了“好生态”，如何变为“好经济”？延平区委书记黄桂诚介绍说，近年来，延平区发挥山水生态资源优势，大力培育一瓶奶（乳业）、一朵花（百合花）、一根竹（竹产业）、一片叶（茶产业）、一江水（闽江流域生态保护和开发）“五个一”特色产业。2023年，延平区全区百合花种植面积8500亩，产值6亿元；乳业年产值达20亿元；全竹产业链产值突破43亿；茶叶全产业链产值从无到有，提高到5亿元。

来源：人民日报客户端福建频道 王崟欣

(责编：罗知之、吕骞)

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