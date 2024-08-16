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截至今年6月底全国登记在册个体工商户达1.25亿户

2024年08月16日14:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月16日电（记者赵文君）截至今年6月底，全国登记在册个体工商户达到1.25亿户，占经营主体总量的66.9%。

　　这是记者16日从国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上获悉的。

　　市场监管总局副局长蒲淳介绍，市场监管总局正在研究制定《个体工商户促进发展和规范登记管理规定》，明确市场监管部门促进个体工商户发展的重点举措，解决“个转企”登记、经营权继承、市场退出等重点难点问题，更好支持个体工商户长远发展。今年将建成全国“个体工商户名录”，让个体工商户的“家底”更加清晰、帮扶措施更加精准有效。

　　近年来，市场监管部门建立完善经营主体发展质量评价指标体系，部署促进民营企业发展22条举措，推动企业注销等“一件事”高效办理，精准有效支持个体工商户发展。2023年全国登记在册经营主体达到1.84亿户，企业活跃度同比提高0.69%，退出企业平均寿命延长0.64年。

　　按照国务院统一部署，市场监管总局持续深化“高效办成一件事”改革，企业和群众办事环节更少、周期更短、流程更优、成本更低。

　　市场监管总局综合规划司负责人王国伟介绍，企业信息变更环节由7个压减到1个，提交材料减少13份，审批时间减少6个工作日；企业注销办理环节由10个压减到4个，普通注销办理时间由原来最快70天缩短为目前最快46天，其中包含法定公告期45天；开办餐饮店由37个工作日压减到15个工作日，提交材料减少14份。

　　当前，越来越多的经营主体关注自身的信用状况。市场监管总局通过信用监管赋能经营主体高质量发展，以多种方式向各部门共享企业信用信息。

　　国家企业信用信息公示系统上线以来，日均访问量突破1.31亿人次，日均查询量超过1600万人次。广大消费者和市场交易对象可以通过系统快捷、全面地掌握经营主体相关信息及其经营状态，自主判断经营主体的信用情况。

　　据介绍，市场监管总局探索向平台企业开放共享信用监管数据，支持浙江、北京市海淀区试点向互联网平台企业开放共享信用监管数据，已在深圳、杭州等地开展向微信、支付宝核验个体工商户信息的试点工作，为强化与平台企业信用共治提供更多有益探索。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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