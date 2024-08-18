新华社“深海一号”8月18日电（记者王聿昊）2024西太平洋国际航次科考队随“深海一号”船，于船时18日0时许（北京时间17日22时许）抵达位于西北太平洋海域的首个作业区，“蛟龙号”载人潜水器将在首个作业区开展5次下潜作业。

根据下潜计划，首次下潜作业将在18日进行，航次首席科学家许学伟和潜航员齐海滨、张奕将搭乘“蛟龙号”，在海山山坡到山顶观察及拍摄海底生物分布，采集生物、水体、地质样品，获取环境参数数据，并全面测试潜水器的各项功能。

许学伟说，在首个作业区，将通过5次下潜，进行底栖生物和水体环境调查，为研究该区域生物多样性分布规律、连通性和环境梯度变化提供样品和数据支持。

值得一提的是，“蛟龙号”将在首个作业区迎来本航次首位外籍科研人员下潜。来自哥伦比亚的科考队员海梅·安德烈斯计划于19日随潜航员傅文韬、赵晟娅下潜，他们将对海山山脊潜在生物开展调查，并采集脆弱性代表物种、海底沉积物、岩石、底层海水等样品。

2024西太平洋国际航次由自然资源部中国大洋事务管理局组织，国家深海基地管理中心实施，计划在西太平洋的3个作业区开展18次下潜作业，调查海山生物类群，掌握海山位置、环境特征和生物群落组成，为“数字化深海典型生境”大科学计划提供支撑。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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