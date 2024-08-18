我国服务消费潜力持续释放
2024年08月18日05:08 | 来源：央视网
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央视网消息（新闻联播）：今年以来，随着市场供给改善丰富，居民服务消费潜力持续释放，服务零售额保持较快增长。
最新数据显示，1—7月份，服务零售额同比增长7.2%，增速高于同期商品零售额4.1个百分点。
假期消费热潮不断，带动交通出行服务类零售额两位数增长，亲子游、演出游、赛事游、影视游等新型融合式消费快速发展，旅游咨询、租赁服务、演出活动类消费较快增长。
各地根据区域特色优化消费供给，运动休闲、养老托育成为新的消费增长点。上海把家政企业嵌入到一些家政服务需求量大的社区，居民们在家门口就可以随时预约保洁收纳、上门照料等综合性服务。
近期，国家发布促进服务消费高质量发展的20条举措，未来将挖掘餐饮住宿等基础型消费潜力，激发文化娱乐等改善型消费活力，培育壮大数字消费、绿色消费、健康消费等新型消费，持续优化扩大服务供给，更好满足百姓个性化、多样化、品质化服务消费需求。
(责编：岳弘彬、牛镛)
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