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福建以高水平保护支撑海洋经济高质量发展

立足海的优势 做实海的文章（高质量发展调研行）

本报记者 刘晓宇 林 渊
2024年08月18日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　漫步福建省厦门市环东海域，碧海银滩边，茂盛的红树林点缀着海岸线，多个生态公园串珠成线，构成滨海旅游的怡人风景。“瞧！白鹭又来了！”轻按快门，数只白鹭在摄影师陈博的相机中留下曼妙身影。

　　在本地人陈博眼中，环东海域曾经是另一番景象——因水产养殖无序、海域淤积严重，环东海域生态修复困难重重。2006年，厦门启动环东海域综合整治工程，经过长期努力，海水干净了，中华白海豚、黄鳍鲷等野生海洋生物也重新回到人们视野。

　　沿着海岸线向南，漳州市云霄县的漳江入海口赫然入目，陆地与海洋的交接处，一片红树林郁郁葱葱。这片曾被互花米草等外来入侵物种占据的海滩，如今已重新披绿。不远处的佳洲岛上，亭台立水，白鹭觅食，每一帧都是好风景。

　　2016年以来，漳江口红树林国家级自然保护区通过开挖潮沟、局部清淤等方式，恢复退化红树林500亩，并持续开展退养还湿和互花米草、三叶鱼藤等有害生物的除治工作。

　　“烂海滩”摇身变成“浪漫线”，厦门环东海域和漳州漳江口的美丽蝶变，映射出福建省近年来扎实推进海洋生态高水平保护的成效：建立源头至末端的全链条海洋治理体系，生态开发和保护并重，海洋生态持续向好，2021年至2023年，福建省近岸海域优良水质比例持续高于85％，海水水质稳步提升，海域生态环境质量稳中向好。

　　从霞浦海岸的辽阔无际到平潭岛的礁岩傲立，从湄洲湾的海波浩瀚到环东海域的诗意洒脱，作为海洋资源大省，福建有13.6万平方公里的海域，为陆域面积的1.1倍，大陆海岸线长达3752公里，居全国前列。

　　多年来，福建省着力加强海洋生态的高水平保护，颁布《福建省海岸带保护与利用管理条例》《福建省“十四五”海洋生态环境保护规划》《加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案（2021—2023年）》等政策举措，系统谋划海洋生态环境保护目标、重点任务、重大工程与政策措施等，坚定不移走生态建设与增收致富有机结合的绿色发展之路——

　　万顷碧波可“耕田”。在宁德，从2018年起，着力开展海上养殖综合整治，推行海域权属分配的“四权”“两证”改革，走出了一条依法用海、规范养殖、多方共赢的改革之路，大黄鱼、海参、紫菜等多项海产品产量领跑全国。在福州连江，全国首台半潜式渔旅融合深海养殖装备“闽投一号”的养殖水体内，大黄鱼成了“健身鱼”，科技助力“海上牧场”建设，水产品质再上新台阶。2023年，福建省海洋经济总量近1.2万亿元，水产品出口额、水产品人均占有量等居全国前列。

　　浩荡海风产绿电。福清市兴化湾是我国海上风电资源最丰富的地区之一，在这里，59台海上风电机稳稳矗立——总装机容量达357.4兆瓦的三峡福清兴化湾海上风电场，源源不断将海风化为绿电，点亮千家万户。截至2024年6月底，福建省海上风电并网装机规模达到372万千瓦，预计每年减排二氧化碳超过1100万吨。

　　万亩滩涂化风景。霞浦坐拥265万亩的浅海滩涂，近10年来，“风光摄影胜地”“最美滩涂”等因摄影而生的美誉，让“滩涂摄影”这一金名片越擦越亮，每年都吸引着70多万人次前来观光摄影，摄导、摄模等新职业顺势而生，直接带动2万多群众就业，促进旅游增收10亿元以上。2023年，福建省推出5条滨海旅游路线，延伸拓展滨海旅游产业链条。

　　“多年来，福建立足海的优势，做实海的文章，以高水平保护支撑高质量发展，海洋经济、现代渔业建设走在全国前列。”福建省海洋与渔业局有关负责人说。

　　今年7月，福建省委和省政府印发《关于更高起点建设生态强省谱写美丽中国建设福建篇章的实施方案》，明确要深化山海全域污染防治、守牢美丽福建安全底线，到2027年，海岸海域海水优良水质比例接近90%。

　　“我们将坚持生态护海，进一步呵护海洋良好生态，在新征程上加快建设‘海上福建’，为新福建建设注入强劲‘蓝色动能’。”福建省有关负责同志表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月18日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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