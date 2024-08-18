本报记者 董洪亮 王锦涛

锡箔纸一般的“手撕镍”，厚度只有0.05毫米，用手即可轻轻撕开。

“手撕镍”由电解镍精深加工而成，是生产新能源电池、电子仪表零件、医疗器械等产品的关键材料之一。2023年，金川集团股份有限公司“手撕镍”实现量产，远销10多个国家和地区。

近年来，金川集团持续深化改革，持续提升科技创新能力，推动企业做强做优做大。

深化内部改革，激发员工积极性创造性

作为特大型采、选、冶、化、深加工联合企业，金川集团一度面临发展困局——经营机制不健全、内生动力不足、经营活力不强。

脱“困”，唯有深化改革。自2015年起，金川集团持续推动企业内部人事、劳动、分配制度等三项制度改革向纵深推进，实行市场化劳动用工，打破“铁饭碗”，员工能进能出；实行经理层任期制和契约化管理，管理人员能上能下；实行市场化薪酬分配，收入能增能减。

金川集团铜贵有限公司成立之初，内设机构达34个，机关职能人员占比较多，机构重叠、权责脱节导致效率低下，连年亏损。“我们的机构精简比例达50%，实现产供销一体化管理、高效运行。”公司总经理高俊兴说，2023年公司营业收入771.06亿元。

2020年，金川集团在6家子公司试行董事会选聘经理层成员机制，将薪酬水平与业绩挂钩。传统“身份管理”转向市场化“岗位管理”，如今这一机制已在69家子公司全面铺开。

金川集团镍钴有限公司副总经理王府说，公司采取多项措施激发员工积极性创造性，参与从生产到销售的各环节，“人人都是经营者，干劲十足。”

通过内部改革，金川集团发展活力不断增强，今年上半年完成营业收入2064亿元，同比增加226亿元。

突破关键技术，以科技创新引领企业发展

进入金川集团龙首矿，记者坐车穿过“之”字形长廊，驶向长1300米、宽700米、深逾310米的矿脉腹地。

龙首矿富含镍矿，伴生有铜、铂、钴等18种有色和稀有金属。这座伴生矿山，面临不小的开采和冶炼挑战。以西二采区为例，超90%的矿石为贫矿或低品位矿石。

贫矿怎么采？

金川集团先后突破“高氧化镁难处理镍矿石高效选矿技术”“复杂镍原料生产高品质镍盐技术”等关键技术难题，使金川镍的最低可采工业品位由0.5%降至0.3%，实现废矿资源化利用。

“集团已构建起‘专业化研究机构—生产经营单位—广大一线员工’的三层级科技创新组织体系。”金川集团科技与数字化部副总经理陈大林说，2013年以来，集团纯研发投入年均增长率达到32.6%。截至目前，金川集团产学研攻关合作单位数量达68个。

“4N5”高纯无氧铜板材，是国产医用重离子加速器的关键材料，长期依靠进口。“去年，我们联合中国科学院近代物理研究所、兰州大学等单位，合力攻克关键技术难题，实现国产替代进口。”金川集团精密铜材有限公司副总经理王艳风说。

攻克羰化冶金工艺系列核心技术与工程化难题，打破国外技术封锁；独家“智”造的铜镍合金无缝白铜管，突破我国海洋装备制造等领域的技术难点……10年来，金川集团累计取得800多项科技创新成果。

推进数智赋能，生产全过程降本增效

轻点按键发出指令，电机车自动完成放矿、拉运、卸矿等工序。在龙首矿智能车间，矿区电机车的运行实现了“人车分离”。

乘“数”而上。借助5G、云计算、人工智能等新技术，金川集团深入推进数字技术与产业融合创新，加快数字化转型。

走进选矿厂一选矿车间的“5G+”智能样板间，值班员通过主控室语音交互机器人“小金”，可对磨矿、浮选指标生产区域进行检查、监测，并根据大数据智能化研判现场生产情况，准确给予指令。

“‘5G+’智能样板间是行业首套智能操控破碎系统。”金川集团镍钴有限公司选矿厂厂长谢杰说，这改变了以人工为主的传统作业方式，避免作业人员与粉尘、噪声的直接接触。作业效率大幅度提升，每班作业人数由原来的17人减为现在的5人，实现生产全过程降本增效。

从地下矿井，到选矿厂房，再到成品包装的生产线，在金川集团生产一线，数智化改造随处可见。

金川集团镍盐有限公司利用“金川数智”平台对生产线进行设计优化，实现全流程数字化生产；金川集团铜贵有限公司突破精矿仓卸料、倒料及上料的无人化智能作业技术，实现“有色金属冶炼过程中智能行车自动抓取料”……

“党的二十届三中全会《决定》提出‘推动国有资本和国有企业做强做优做大，增强核心功能，提升核心竞争力’，坚定了我们进一步深化改革的决心。目前，集团正通过推进数字孪生、人工智能、5G、虚拟现实等新技术在制造环节的深度应用，打造‘5G+工业互联网’发展升级版，不断提高企业自主创新能力和竞争力。”金川集团主要负责人说。

《 人民日报 》（ 2024年08月18日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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