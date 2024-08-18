本报北京8月17日电 （记者王观）国家税务总局15日对外发布《关于进一步便利纳税人跨区迁移 服务全国统一大市场建设的通知》（以下简称《通知》），从“优化事前提醒”“提速事中办理”“完善事后服务”全环节推出系列举措，进一步便利纳税人跨区迁移，持续优化税收营商环境，更好服务全国统一大市场建设。该《通知》自9月1日起执行。

在“优化事前提醒”方面，《通知》提出要主动推送办理指引。税务机关要加强与市场监管部门登记信息共享，根据市场监管部门共享的跨区住所变更登记信息，通过电子税务局等渠道主动向纳税人推送跨区迁移涉税事项办理指引，提醒纳税人查询办理未办结涉税事项。对纳税人存在未办结涉税事项的，同步向税务人员推送限时办理提示，督促限时办结。

在“提速事中办理”方面，《通知》从四个不同场景作出明确要求，注重优化未结事项办理、简化发票使用手续、分类处理涉税风险、优化退税办理环节。

在“完善事后服务”方面，《通知》明确要持续跟踪辅导。迁入地税务机关要提供“一站式”迁入服务，保障纳税人纳税信用级别、发票额度、预缴税款、所得税亏损弥补、增值税一般纳税人资格、未抵扣增值税进项税额等权益和资质得以延续，并及时辅导纳税人办理迁移前未办结的涉税事项。

《通知》强调，各级税务机关要依法发挥税收职能作用，持续优化纳税人跨区迁移服务，坚决抵制地方保护主义，严禁协助阻拦纳税人正常迁移，严禁违规发起风险任务阻断纳税人迁移，严禁额外增设条件门槛阻碍纳税人迁移。对于违规阻碍纳税人跨区迁移的文件和要求，一律不得执行。对纳税人跨区迁移违规设置障碍的税务机关及相关责任人员，将依规依纪严肃处理。

《 人民日报 》（ 2024年08月18日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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