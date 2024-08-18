前7月快递业务量同比增23%
夜间寄递扩至近300个城市
2024年08月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京8月17日电 （记者韩鑫）记者从国家邮政局获悉：7月，邮政行业寄递业务量完成158.0亿件，同比增长20.1%。其中，快递业务量完成142.6亿件，同比增长22.2%。邮政行业业务收入完成1334.4亿元，同比增长11.7%。其中，快递业务收入完成1107.7亿元，同比增长14.1%。
“7月，快递业保持稳中向好发展态势，智能装备加快应用，跨境服务继续优化，发展效能稳步提升。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含表示，1至7月，邮政行业寄递业务量累计完成1052.3亿件，同比增长20.4%。其中，快递业务量累计完成944.2亿件，同比增长23%。
今年以来，快递企业积极投用无人设备，推动无人技术发展。无人车应用方面，快递企业在多地成功获批无人车路权，完善无人车派送路线。无人机应用方面，持续拓展低空应用场景，开通多条无人机跨省运输线路，有效提升服务效能。
7月，快递企业优化服务方案，增强多产业服务能力，重点地区72小时妥投率预计为84.8%，同比提升0.5个百分点。为满足用户夜间收寄需求，快递企业逐步延长服务时间，夜间寄递覆盖范围扩大至近300个城市。
《 人民日报 》（ 2024年08月18日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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