本报天津8月17日电 （记者武少民、靳博）京津冀低空经济产业联盟17日在天津市宝坻区揭牌成立，包括低温电池生产线及配套工厂建设、京津中关村科技城低空公共航路设计整体规划等33个低空经济产业相关项目正式签约。

京津冀低空经济产业联盟由中国航空学会、宝坻区联合低空经济产业相关企业、高校、科研院所共同创立。

《 人民日报 》（ 2024年08月18日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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