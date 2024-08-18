京津冀低空经济产业联盟成立
2024年08月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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本报天津8月17日电 （记者武少民、靳博）京津冀低空经济产业联盟17日在天津市宝坻区揭牌成立，包括低温电池生产线及配套工厂建设、京津中关村科技城低空公共航路设计整体规划等33个低空经济产业相关项目正式签约。
京津冀低空经济产业联盟由中国航空学会、宝坻区联合低空经济产业相关企业、高校、科研院所共同创立。
《 人民日报 》（ 2024年08月18日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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