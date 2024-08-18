沈 慧

原标题：强化企业科技创新主体地位

企业是最活跃的创新力量，在国家创新体系中发挥着举足轻重的作用。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，就强化企业科技创新主体地位作出部署，进一步激发企业科技创新活力。

补齐短板做强弱项

黄河三角洲农业高新技术产业示范区，远远望去，一个穿着白色“铠甲”的设备傲然屹立，这是中国电科参与研制的我国首个应用于农业领域的多频段全极化探虫雷达。集诸多先进技术于一身的它，可实现对有害昆虫振翅频率、体长、体重、雷达散射截面、头部朝向的测量，为防范迁飞害虫威胁粮食安全做好预警。

这仅是近年来企业勇攀科技高峰的一个缩影。首台自主研制15兆瓦重型燃气轮机下线、第二艘国产大型邮轮开始总装搭载、C919大型客机累计交付7架……党的十八大以来，我国持续深入推进企业科技创新工作，企业在创新能力、创新水平、创新贡献等方面取得长足进步。

看发明专利。截至2023年底，国内（不含港澳台）发明专利有效量401.5万件，其中，企业有效发明专利占比首次超七成；2023年企业发明专利产业化率首次超50%。

看研发投入。2023年企业研发经费占全国研发经费支出的比重近80%。我国高新技术企业从2012年的3.9万家增至2023年的40多万家，贡献了全国企业约70%的研发投入。根据欧盟委员会发布的《2023年欧盟产业研发投入记分牌》，在全球前2500家研发公司中，我国有679家企业进入榜单，成为全球第二大研发国家。

“与过去相比，现在我们的很多企业不仅拥有一批高科技人才和一流的设备，技术水平也大幅提升，自主创新的主体地位进一步凸显，这为推动企业真正成为科技创新决策、研发投入和科技成果转化的主体夯实了根基。”中国科学院院士褚君浩表示。

也要看到，同建设世界科技强国的目标、新发展阶段的要求相比，我国企业整体创新能力仍相对薄弱，企业科技创新工作仍存在一些短板弱项。“当前，我国经济已经进入高质量发展的关键阶段，新一轮科技革命和产业变革加速演进，技术创新进入密集活跃期。”全球创新中心总干事、中国社会经济系统分析研究会副理事长赵刚说，面对复杂多变的国内外环境，《决定》提出强化企业科技创新主体地位，这是国家发展战略的需要，对于推动构建新发展格局具有重要现实意义。

推动基础规律研究

本世纪初制定的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》提出“支持鼓励企业成为技术创新主体”，此次《决定》明确“强化企业科技创新主体地位”。从“技术创新主体”到“科技创新主体”，虽然只有一字之差，却表明企业在国家创新体系中的地位、使命、任务都发生了明显变化。

“企业应成为科学发现的主体，在基础研究方面发挥更大作用。”赵刚表示，当前我国一些关键核心技术被“卡脖子”，根本原因在于源头和底层的科学原理没有搞清楚，基础研究特别是原始创新能力薄弱。从欧美等发达国家的经验看，基础研究不仅是高校和科研机构的事务，企业也在其中发挥了至关重要的作用。例如，谷歌、微软等企业就在基础研究领域做了大量卓有成效的工作。获得诺贝尔科学奖的成果中，也有一部分来自企业。

对此，褚君浩亦深有感触。在他看来，科技创新包含3个层次，如果将基础研究视为“从0到1”的突破，那么科技成果转化可以看成是“从1到10”的过程，产业化运作则是“从10到100”的过程。目前，我国许多企业处在“从10到100”的阶段，其研发投入主要集中在提升新产品的性能、降低成本、扩展功能等创新链的后端，像华为这样愿意投入大量时间、精力、资金从事基础研究的企业相对较少。“现阶段推动企业成为科技创新的主体，就是要引导企业向创新链前端发力。”褚君浩说。

专家表示，《决定》深化了对创新发展规律的认识，更好扶持企业深耕科技创新，部署了相关改革措施，将激励更多企业深入推进科技创新特别是产业技术背后的基础规律性的研究。

实现科技自立自强

《决定》提出，建立培育壮大科技领军企业机制，加强企业主导的产学研深度融合，支持企业主动牵头或参与国家科技攻关任务。构建促进专精特新中小企业发展壮大机制。

“企业活跃在经济主战场最前沿，是新技术新产品新模式的创造者，同时也是新产品新技术的应用者。”赵刚说，科技领军型企业是实现高水平科技自立自强的主力军，强化企业科技创新主体地位，要依托我国广阔市场空间和丰富场景优势，培育更多高水平的科技领军企业；同时，还要充分发挥其“龙头”牵引作用，面向千千万万的中小企业，开放其产业链、价值链、供应链，辐射引领带动更多中小企业积极开展科技创新活动。

现代科技创新是以企业为主体、产学研高效协同的综合体系。“基础研究主要有两种类型，一种是应用目标驱动，一种是兴趣驱动，高校科研院所是基础研究的主要力量，其研究大多属于后者，但由于评价体系等方面的原因，容易与市场需求脱节，从而导致很多科技成果束之高阁。”褚君浩认为，现阶段企业要发挥科技创新主体作用，需要与在创新前端的高校和科研院所加强合作，打造以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的创新体系。未来，要进一步强化企业作为“出题人”“答题人”和“阅卷人”的地位，推动更多科研任务由企业提出、让更多企业成为研发主体，为实现高水平科技自立自强作出新的贡献。

“下一步，科技部会进一步加大对企业成为科技创新主体的支持。”科技部有关负责人表示，科技部将从技术创新决策、研发投入、科研组织和成果转化等四方面着力，进一步强化企业科技创新主体地位。

(责编：杨曦、李楠桦)

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