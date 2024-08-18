张建军 王金虎 代 玲 李 景

原标题：跨境电商为外贸注入新动能

今年上半年，我国跨境电商进出口1.22万亿元，同比增长10.5%，高于同期我国外贸整体增速4.4个百分点。去年，我国跨境电商进出口较2018年增长了1.2倍。

跨境电商正成为各地外贸增长的新引擎，广东、山东、浙江等外贸大省和西藏等沿边开放地区结合自身实际探索创新发展新模式。其中，海外仓作为新型外贸基础设施，在跨境贸易中发挥越来越重要的作用。

近日，广东省中山盈亮健康科技有限公司生产的一批健身器材，搭乘国际货轮被运往设在美国的跨境电商海外仓。“在中山海关的指导下，我们开始转型借道跨境电商出海。”该公司业务经理温燕妮说，“我们在美国市场的所有订单都从海外仓发货，比国内直发模式更高效。”

作为广东省东莞市跨境电商龙头企业，尚睿科技股份有限公司带动近100家传统制造企业拓展海外线上市场。该公司董事长程天乐说：“我们90%以上的订单都是从海外仓发货。”

截至目前，广东省累计在全球建设各类海外仓总面积近600万平方米。今年上半年，广东省跨境电商进出口达4273.4亿元。从2015年的113亿元跃升至2023年的8433亿元，广东省跨境电商进出口年均增速高达71.4%，占全国跨境电商进出口比重超过三分之一。

山东省聊城市冠县也借助稳外贸惠企商务政策，积极引导企业开展海外仓布局。“我们鼓励企业采取‘前展后仓’方式，在公共海外仓设立冠县品牌商品展示中心，对场地租金给予支持；鼓励企业建设农产品团购平台或独立站，对建设和运营费用给予支持。”冠县商务和投资促进局党组书记郭华伟说。

几年前，冠县百佳食品有限公司的海外仓项目被山东省商务厅认定为重点培养的公共海外仓，并成功申请扶持资金。“今年上半年，我们的海外仓营业额为3010万美元，服务国内企业42家。”百佳食品有限公司国际贸易部经理宋香珍说。

山东省临沂市不断拓展海外网络布局，实施“海外百仓计划”，鼓励企业在“一带一路”共建国家和地区、RCEP成员国及新兴市场国家建设海外商城、海外仓。目前，临沂市共布局建设海外商城、海外仓达31处。

在韩国京畿道龙仁市的中国临沂兰华海外商城，柳编台灯、咔得乐积木、宠物用品等临沂特色产品琳琅满目。这家海外临沂商城于去年9月营业，按照“前展后仓”模式，整合临沂市优质产品，具有展示、体验、销售、仓储等功能，也是传统海外仓的升级版。兰华集团董事长、总裁管照军介绍，公司还在马来西亚、美国、哈萨克斯坦、泰国建设海外商城、海外仓，在云南河口合作打造“中越边境仓”，持续开拓国际贸易业务，把临沂特色产品销往海外。

近年来，我国与尼泊尔之间的贸易往来呈现持续增长态势。西藏拉萨商务局和拉萨藏尼国际供应链管理有限公司经过调研和实地考察后，仅用3个月就完成了海外仓建设投运。“拉萨鼓励外贸企业建设海外仓，将给认定为公共海外仓的企业最高500万元扶持。同时，对租赁海外仓的企业给予50%的租金补贴。”拉萨市商务局外经贸管理科副科长赵汉才介绍，跨境电子商务综合试验区开区运营后，拉萨市在优化通关环境、开拓国际市场等多方面发力，做大做强跨境电子商务产业。

“中国商品在尼泊尔非常受欢迎。我们正在采购小家电、服装鞋帽等货物发往尼泊尔。”拉萨藏尼国际供应链管理有限公司总经理付光乙介绍，跨境电商模式通过海外仓的前置备货，使商品更快送达海外消费者手中，为本地传统外贸企业节约物流成本、丰富出口品类、拓展海外消费市场开辟了新道路。

据介绍，依托尼泊尔海外仓，拉萨市商务局将培育招引一批重点跨境电商企业和服务商，打好跨境电商、海外建仓、境外参展等拓展外销渠道的组合拳。今年，拉萨海外仓项目计划完成出口贸易总额约4亿元。

为更好服务跨境电商，各地持续推出新政策、新举措。

为加快培育跨境电商等新业态，广东省商务厅牵头制定了跨境电商园区规划建设意见，先后出台跨境电商高质量发展、跨境电商持续稳定发展等政策。

拉萨市副市长潘文卿介绍，自拉萨跨境电子商务综合试验区获批以来，该市制定出台跨境电商扶持政策，引进培育跨境电商经营主体，全力构建跨境电商产业生态圈，不断增强外贸内生动力。今年上半年，拉萨市实现进出口总值25.94亿元，同比增长183.3%，外贸呈现良好发展态势。

今年以来，浙江省商务厅深入推进跨境电商主体培育，持续开展“店开全球、品牌出海、独立站领航”行动，推动优质服务商资源对接产业带企业。目前，浙江省活跃跨境电商出口网店20.6万家，年销售亿元以上的企业超600家。杭州海关公布数据显示，上半年，浙江省跨境电商出口1799.3亿元，同比增长38.5%。

近日，杭州安若素科技有限公司一批自主设计的油纸伞，搭乘专用的跨境电商货运航班，顺利出口到欧洲市场。

“今年2月在跨境电商平台开设网店以来，油纸伞的销量逐月增长，现在平均每天都能接到100多个海外订单。”公司负责人李燕双表示，当传统文化拥抱新兴业态，像油纸伞、马面裙这样的中国风文化产品正在国外消费市场持续“圈粉”。

浙江必创科技集团有限公司总裁朱成认为，文旅产品将成为跨境电商赛道的新品种，并将在未来迎来巨大的市场机遇。目前，该公司拟联合广东繸子产业投资集团等，携手打造集“跨境电商+文化（文旅）产业孵化+海外社媒+产业基金”为一体的产业引导型园区。同时，构建服务全国文化和旅游出海企业的生态服务链，助推我国文旅产品走向全球。

为支持更多传统企业更好地对接国际市场，杭州海关从加强政策引导、完善监管配套等多方面发力，畅通企业“出海”渠道，支持跨境电商出口货运航班常态化运行。浙江省商务厅也将建立跨境电商企业培育库，重点推动传统工贸企业、专精特新企业、商贸流通企业、国内电商卖家等开展跨境电商业务，形成新的跨境电商增量。

(责编：杨曦、李楠桦)

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