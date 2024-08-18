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天桂梨带来甜日子

赖永峰
2024年08月18日08:22 | 来源：经济日报
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原标题：天桂梨带来甜日子

眼下，江西省上饶市广丰区特色农产品天桂梨进入采摘季。走进吴村镇塘边村，一辆辆满载天桂梨的电动三轮车疾驰而过。

天桂梨具有果皮光滑、果肉细腻、汁多甜美等特点，深受广大消费者喜爱。吴村镇天桂梨协会会长、种植大户饶明荣介绍，塘边村种植面积已超5000亩。

早些年，塘边村没什么产业。饶明荣听说广丰区农业科学研究所培育出质优量大的梨树品种，发展前景广阔。于是，他和村里的党员一合计，决定种植天桂梨。15亩试验田挂果后，一篮子梨抵得上一筐红薯。饶明荣说，试种尝到了甜头，坚定了他们规模种植的信心。

在此基础上，塘边村流转2000余亩土地开始规模化种植天桂梨。为解决销路问题，塘边村成立专业合作社，统一包装、统一生产资料、统一储存、统一销售，抱团闯市场，拓宽销路。前些年，塘边村又抢抓农村电商兴起的机遇，引导村里年轻人搭建网络销售平台，发动大家做微商。

依托天桂梨产业，塘边村还办起了“天桂梨文化节”。如今，春季的梨花节、夏季的采摘节，成了村里响亮的文旅品牌，不仅吸引了周边县市区的游客来打卡，还引来杭州、上海等地客商前来洽谈合作。

天桂梨的口碑与人气不断提升，塘边村主动对接快递物流公司，在村里设立临时快递驿站，果农们不出村就能把天桂梨销往天南地北。果农周启火说，现在快递公司能上门帮打包、帮寄运，费用还比外面低。

“多亏这几年的好政策，现在我的果园已扩种至40亩，产量超6万斤，今年销售收入能有40万元左右。”谈及丰产增收的话题，周启火说：“现在，我们的生活像天桂梨一样甜！”

(责编：杨曦、李楠桦)
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