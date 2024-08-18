薛海燕 蒋 波

原标题：做好治污添绿留白三篇文章

立秋时节，走进江苏南通市如东县小洋口滩涂自然湿地，远远望去，候鸟正在银色滩涂湿地上歇脚、觅食。观鸟亭里，如东生态环境局与县人民检察院等组成的工作组正密切关注着湿地上的生态环境变化，为即将到来的候鸟迁徙季做准备。

“小洋口是‘东亚—澳大利西亚候鸟’迁徙路线上重要的停歇地，如东对660亩围垦养殖的鱼塘进行了生态修复和改造，建成了勺嘴鹬保护小区高潮位栖息地。”如东生态环境局副局长穆雨兵介绍，为了实现生态环境及其服务功能等量恢复，如东创新利用生态赔偿资金开展替代修复，建成了江苏首个海洋生态环境损害赔偿替代修复示范基地。如东生态赔偿正在发挥作用，目前已累计记录到前来栖息的鸟类超过50万只。

为了破解“企业污染、群众受害、政府买单”的困局，江苏还在今年4月，创新推出《江苏省海洋环境质量生态补偿办法（试行）》，将水环境区域补偿延伸至海洋，提出近岸海域水质补偿和入海河流总氮控制补偿，引导沿海地区加强入海污染源的治理和管控。

“按照‘保护者受益、损害者赔偿’原则，我们采取省、市两级双向补偿的方式，发挥省、市互相监督鼓励作用，推动开展地方海洋生态补偿创新实践。”江苏省生态环境厅海洋生态环境处处长常新风说，开展海洋生态补偿将强化对海洋生态环境保护的正向激励，不仅可以有效解决海洋生态补偿资金来源单一的问题，也推动沿海地区加大对海洋生态环境保护的投入。

多年来，江苏统筹做好治污、添绿、留白三篇文章，全省生态环境实现从严重透支到明显好转的历史性转变。

“曾一度绝迹的四腮鲈鱼现在随时能看到，消失了10多年的伪虎鲸也游回了灌河口，生态环境以肉眼可见的速度逐渐变好。”走进江苏连云港灌云县燕尾港，这里水清滩净，鱼鸥翔集，渔民张磊历数生态改善带来的好处。

连云港市灌云生态环境局局长秦绪伟介绍，燕尾港镇全面消除劣Ⅳ类海域，2023年，燕尾港近岸海域7个考核点位国测水质优良海水比例实现100%，2个国省考断面连续4年优Ⅲ比例达到100%。

“去年，我们完成108家不达标小化工企业整体拆除退出的同时，推动风电智慧能源、现代装备制造、新材料等新兴产业发展，初步形成了高端石化产业园、智慧能源产业园、港口物流产业园等产业空间布局。”灌云县发展改革委主任刘先仙介绍，灌云县一手做好“减法”，坚定不移加快不达标化工企业关闭退出，为承接高端石化产业腾出空间；一手做好“加法”，加快发展战略性新兴产业。

如今，美丽江苏，绿意盎然。2023年，江苏PM_2.5浓度33微克/立方米，连续3年达到国家空气质量二级标准；国考断面水质达到或好于优Ⅲ比例达92.9%；记录物种数8842种、同比增加1939种；人民群众对生态环境满意度连续5年超过90%。

江苏省生态环境厅厅长蒋巍表示，江苏将更加注重提升生态系统多样性稳定性持续性，全面实施重点生态功能区建设，动态更新自然生态保护修复行为清单，健全生物多样性观测网络，让鸟语花香在江苏各地可见、可听、可闻。

(责编：杨曦、李楠桦)

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