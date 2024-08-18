李华林

原标题：谨慎对待虚拟货币投资

近段时间以来，“币圈”又遭遇一波地震。比特币接连下跌，从7月末的7万美元上方下挫至8月16日的5.8万美元左右。尤其是8月5日，比特币一度跌破5万美元，创近一年以来新低，日内跌幅达15%，超27万人爆仓，爆仓总金额逾10亿美元。

不仅比特币，其他虚拟货币同样未能幸免于难。其中，以太坊近半月内跌幅逾20%，SOL近半月内约跌20%，狗狗币近半月内跌幅逾10%。

在业内看来，近期虚拟货币市场的剧烈震荡，是多方面因素共同作用的结果。中国通信工业协会区块链专委会共同主席于佳宁分析，首先，美国公布的一系列关键经济数据皆低于预期，引发市场对美国经济前景的广泛担忧。其次，全球资本市场迎来大幅下跌，例如，日经225指数在8月5日暴跌4451点，创日本股市历史最大跌幅，影响国际投资者预期与信心。再次，地缘政治不稳定往往会导致金融市场不确定性增加，投资者避险情绪升温，从而对全球金融市场带来冲击。此外，杠杆交易的增加放大了价格的波动，当市场开始下跌时，杠杆头寸的强制平仓进一步加速了下跌的速度和幅度。

“虚拟货币此轮价格下跌，不仅凸显了虚拟市场的高风险性，也反映出全球经济环境变化对这一市场的深远影响。”数字资产交易平台OKX研究院高级研究员赵伟表示，当前国际形势不稳定性、不确定性增强，全球股市承压，汇率波动加剧，加之美国CPI数据与美联储降息预期的发酵，投资者对高风险资产的避险需求上升，加重了虚拟货币市场的抛售压力，以比特币为首的虚拟货币出现剧烈波动。

今年1月，美国证券交易委员会正式批准了包括贝莱德等机构在内的11只比特币现货ETF的申请。在近期比特币暴跌的同时，比特币ETF日交易量突破50亿美元，其中不乏机构投资者大手笔买入。公开资料显示，高盛和摩根士丹利在今年第二季度共购买了超过6亿美元的现货比特币ETF。

“比特币现货ETF的推出为投资者提供了便捷的入场方式，尤其适合那些希望获得比特币敞口但不愿直接持有比特币的交易者。”赵伟表示，机构投资者的加入，带动更多资金涌入市场，提升市场流动性。同时，机构投资者通常具备较强的风控能力和长期交易视角，在市场震荡期间能够部分缓解价格波动。此外，机构投资者对合规性和透明度的要求较高，或将推动市场规范化发展。

与此同时，机构投资者的进入，也可能对比特币去中心化的特性带来挑战，从而加剧市场波动。于佳宁认为，一旦市场上大部分比特币集中在少数机构手中，机构的买卖行为将对市场产生更大影响，并导致虚拟货币市场与传统金融市场的联系更加紧密，从而影响比特币价格涨跌。

尽管暴跌不断，但相较于去年，当前比特币价格仍保持着较高水平，接下来，比特币走势如何？“比特币同时具备金融属性、产业属性和科技属性，一定程度上也受金融周期性规律影响，有涨必有跌。”于佳宁认为，短期内，比特币价格可能会继续表现出较高的波动性，尤其是在当前全球宏观经济不确定性上升、通胀压力加大和地缘政治紧张局势下，市场情绪容易受到外部因素影响，导致比特币价格出现剧烈震动。中长期来看，比特币的走势仍将依赖于自身发展因素，包括技术创新、市场需求、政策监管等。

来自监管方面的挑战尤其需要注意。我国对虚拟货币始终保持严监管态势。此前，中国人民银行等部门多次发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知，明确虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。今年以来，多地监管部门相继提示风险，请广大市民提高警惕，自觉远离“虚拟货币”交易炒作、非法集资等违法金融活动，谨防个人财产遭受损失，如有参与其中，应尽快退出。

于佳宁表示，尽管目前一些主要经济体对虚拟货币资产采取相对友好的态度，但未来政策可能发生变化，若出现更严格的监管措施，将会对比特币的流动性和市场接受度造成负面影响，甚至可能导致价格大幅下跌。

“总体来看，虚拟货币市场充满高波动性和不确定性，投资者应保持理性与谨慎，提高风险意识，避免盲目跟风。”赵伟提醒。

(责编：杨曦、李楠桦)

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