沈 慧

原标题：持续高温考验农业生产

这个夏天，全球各地饱受高温等极端天气“烤”验。立秋之后，暑热未消，在很多地区尤其是南方省份，天气依然炎热。高温天气对经济运行产生哪些影响？如何应对高温“烤”验？本报今日起推出“如何应对高温‘烤’验”系列报道，从农业生产、能源保障、工业运行等角度分析极端天气对经济社会的影响。

今年入夏以来，我国多次发生区域性高温过程。7月，全国平均气温23.2℃，较常年同期偏高1.1℃，为1961年以来历史同期最高。监测显示，7月，多地连续高温日数超20天，共有59个国家级气象站日最高气温突破或持平历史极值。其中，湖南慈利（41.6℃）、湖北通山（41.5℃）、浙江丽水（41.5℃）等地出现41℃以上高温天气，7月22日至23日35℃及以上的高温覆盖面积均超过200万平方公里。

中央气象台首席预报员延昊表示，今年入夏以来，我国出现极端高温天气的频次和范围都较常年偏高。特别是长江中下游一带，受副热带高压控制的影响，高温天气持续时间长、影响范围广、强度高。截至目前，浙江西南部、江西中部等地，35℃以上的高温日数有30多天，浙江中部40℃以上的高温日数有5天至13天。

有关数据显示，全国区域高温天气过程首次发生时间以每10年2.5天的速率在提前。同时，全国区域高温过程累计日数呈显著增多趋势，平均每10年增加4.8天，高温的平均影响范围也不断扩大。

“超长待机”的高温天气，不仅让人们叫苦连连，也给农业生产带来严峻“烤”验。延昊告诉记者，眼下，大部地区秋收作物处于产量形成关键期，滚滚热浪会对农作物生长产生不利影响。例如，在长江中下游地区，高温会造成一季稻拔节生长缓慢，幼穗分化受阻，花粉败育、结实率下降；这一地区的棉花正处于开花结铃期，高温会让棉花生长缓慢；柑橘正处于果实膨大期，持续高温易致柑橘出现白斑，影响果实品质；持续高温还会影响南方油茶果实含油率等。

对此，延昊建议，水稻田要加强田间水分管理，及时采取以水调温，高温时段灌深水并保持水层，喷施植物调节剂等措施预防或减轻高温危害。旱地作物和蔬菜要采取遮阳、灌溉和覆盖等措施，减轻高温的不利影响。果茶园要适时适量喷灌，降低地表温度，对果实采取套袋、遮盖等措施，以防高温日灼危害。

极端高温也会对畜牧业以及水产养殖带来挑战。一般来说，高温天气下，牲畜进食量会减少，从而影响生长发育。由于免疫力下降，也易感染各类传染性、繁殖障碍性疾病，有些牲畜还会出现发烧甚至中暑等现象。具体到水产养殖，水温高，鱼吃料多，排泄也多，当其排泄的有机质超过水体自身的氧化分解功能时，就会积累在塘底，加上高温鱼塘易缺氧，底层的有机质因缺氧分解产生大量的氨氮、亚硝酸盐，使水质变差，鱼病增多。

延昊提醒，畜牧业要采取畜舍内防暑降温、降低饲养密度、加强饲养管理等措施，减少牲畜的高温应激。水产养殖可以通过调节池塘水位水质，采取增氧和降温措施，改善养殖水环境，防范高温危害。

事实上，极端高温带来的不仅是天气炎热，因气温、降水偏离常态而引起的干旱常常如影随形，已经成为影响农业气候年景的关键因素。专家表示，极端高温天气持续期间，通常降雨也会偏少，此时土壤蒸发加快，墒情降低，容易引发农田干旱。

据有关统计，极端干旱灾害对农业生产影响范围最广，发生频率最高，在各种气象灾害造成的损失中，旱灾造成的损失高达62%。

根据中央气象台预测，近日，随着降雨增多，南方高温范围较之前逐渐缩小、强度减弱。但预计8月下旬，四川盆地、江汉、江南西北部等地还有持续性高温天气。

国家气候中心副主任贾小龙表示，8月后半月，四川东部、重庆大部及长江中下游等地降水偏少、气温偏高，部分地区可能遭遇阶段性干旱。当前正是秋粮作物生长发育关键时期，建议相关地区抓住有利天气适时开展人工增雨作业，加强塘坝水库的蓄水保水工作，并合理开展水源管理和调控。

记者了解到，面对高温“烤”验，气象局基于高分辨率的气象智能网格研发了短期、中期和延伸期的时效达30天的高温灾害预报。各省份气象局也会针对地方特色经济作物发布高温预警，提醒各级政府和农户在灾前、灾中开展农业高温热害的防灾减灾工作，减轻高温的不利影响。延昊表示，近两年，夏季高温天气频发，极端高温屡破观测记录，由于灾害预警及农业防灾减灾措施到位，高温热害对农业影响总体偏轻，对作物产量影响不太大。

(责编：杨曦、李楠桦)

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