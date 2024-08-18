人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

稳中有进 向新而行

 ——世界看好中国经济的韧性与机遇

2024年08月18日08:32 | 来源：光明日报
小字号

原标题：稳中有进 向新而行

中国国家统计局日前发布的今年7月经济数据显示，中国经济运行总体平稳、稳中有进。海外经济界人士认为，面对复杂严峻的外部环境，中国生产需求继续恢复，新动能继续培育壮大，高质量发展扎实推进，反映出经济韧性和政策成效。中国继续深化改革，推进高水平对外开放，不仅有利于自身经济持续回升向好，也将为全球经济复苏和发展提供有力支撑。

经济平稳运行亮点突出

进入第三季度，市场销售增速回升，固定资产投资规模扩大，货物进出口较快增长。数据显示，7月社会消费品零售总额37757亿元人民币，同比增长2.7%，比上月加快0.7个百分点。其中，升级类商品销售增长较快，体育娱乐用品类零售额增长10.7%。

德国体育用品制造商阿迪达斯全球首席执行官比约恩·古尔登接受新华社记者采访时说，中国消费者对健康越来越重视，对体育产品的需求也越来越大。“阿迪达斯非常重视中国市场，未来将继续专注于在华发展。”

暑期文旅消费“火热”，服务消费成为亮点。从研学游、避暑游，到音乐节、演唱会，再到展览展会、文体赛事……层出不穷的文旅新场景，满足国内不同消费群体的需求，也让来华旅游和在华工作生活的外国友人直呼中国很“city（时尚）”。

在全球经济复苏缓慢、贸易保护主义抬头的背景下，中国外贸继续保持增长。中国海关总署数据显示，今年前七个月，以人民币计价的中国货物贸易进出口总值同比增长6.2%，其中出口增长6.7%。

“全球经济仍处于艰难复苏时期，中国出口贸易却保持增长，这充分显示出中国经济的强劲韧性和坚实基础。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才说。

肯尼亚内罗毕大学商业与管理科学学院教授伊拉基表示，中国完善的产业链供应链奠定了中国制造的实力，中国品牌国际知名度不断提升，中国出口将继续增长。

新动能培育壮大前景可期

中国经济基本盘保持稳健的同时，经济发展质量不断提升，传统产业转型升级，新兴产业和未来产业培育壮大。7月，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，比上个月加快1.2个百分点。

中国电动汽车制造商在国际市场崭露头角。美国网约车服务运营商优步公司日前宣布，比亚迪将在全球范围内向优步供应10万辆电动汽车。据悉，双方合作将从欧洲和拉丁美洲开始，并逐步拓展至中东、澳大利亚和新西兰等地区。

彭博社分析预测，如果不计入新能源汽车、锂电池和光伏产品产业，中国高科技产业占国内生产总值（GDP）的比例将从2018年的11%增至2026年的19%，如果计入上述“新三样”，这一比例到2026年将扩大至23%。

在刚刚结束的巴黎奥运会上，阿里云的云基础设施和服务支持奥运会直播信号传输到全球200多个国家和地区，覆盖一半以上转播商。奥运会期间，阿里巴巴在巴黎香榭丽舍大街设立“快闪”展厅，参观者可在AI助手帮助下体验未来购物方式。前来参观的巴黎小伙莱奥·热纳尔对记者称赞，“中国技术非常实用”。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯表示，中国鼓励发展绿色科技和数字经济等新兴行业，这些行业在中国经济中正发挥越来越重要的作用。

外国投资者关注中国加快发展新质生产力、深入推进新型工业化的大趋势，积极调整投资布局。今年上半年，高技术制造业实际使用外资637.5亿元，占全国实际使用外资的12.8%，较去年同期提高2.4个百分点。

诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯彭斯近日接受媒体采访时表示，中国通过创新来发展新质生产力，既能调整经济结构，又能提高创新能力。未来很长一段时间，中国仍将是“世界工厂”。

扩大开放共享发展机遇

今年，中国围绕完善高水平对外开放体制机制提出一系列举措：进一步营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，稳步扩大制度型开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措……

海外人士认为，中国持续推动高质量发展，保持宏观经济平稳增长，稳定国内金融市场，全面深化改革和扩大对外开放，为促进全球经济发展、贸易开放作出积极贡献，也带来更多发展机遇。

德国央行德意志联邦银行的数据显示，2024年上半年，德国对华直接投资达73亿欧元，高于2023年65亿欧元的全年总额。专家表示，这些投资大部分是在中国实现利润后的再投资。

由于国内政策加码及流动性预期改善，中国市场正在吸引海外资金流入。大和证券（伦敦）投行部并购业务总监李剑秋说，随着全球投资者寻求多样化和更高的回报，中国资产在国际金融市场的份额和声誉逐步提升。投资者对人民币资产的兴趣增加，反映了其对中国经济韧性和新兴市场增长潜力的信心。

伴随中国老年人口增长，外资正加紧布局中国养老产业。今年3月，经营护理设备租赁和销售业务的日本山下集团在上海成立公司。山下集团中国业务负责人永井新表示，企业看好中国养老服务市场的巨大机遇。

一个开放发展的中国，正不断开辟发展新空间，与世界共享发展新机遇。正如德国黑森州欧洲及国际事务司前司长米夏埃尔·博尔希曼（中文名：博喜文）所说：“中国在全球经济发展、贸易开放和金融稳定方面的贡献不可忽视，充分体现了中国作为世界主要经济体的责任与担当。”

（新华社北京8月16日电 新华社记者）

(责编：杨曦、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》：2023年证券评估机构总收入为112.7亿元
　　人民网北京8月17日电 （记者黄盛）证监会16日发布的《2023年度证券资产评估分析报告》（以下简称《报告》）显示，2023年证券评估机构总收入为112.7亿元，较上年增长3.0%；其中资产评估收入为85.0亿元，占总收入的75.4%，较上年增长6.8%；证券评估收入为13.7亿元，占总收入的12.2%，较上年下降4.9%。 具体来看，《报告》显示，在证券评估机构基本情况方面，机构总量有所下降，分布保持稳定；执业人员总体增长，机构人员数量差异较大；收入小幅增长，证券评估收入略有下降。…
上半年证监会合计罚没款金额85亿余元
　　人民网北京8月17日电 （记者黄盛）证监会日前数据显示，上半年，证监会查办证券期货违法案件489件，作出处罚决定230余件、同比增长约22%，惩处责任主体509人（家）次、同比增长约40%，市场禁入46人、同比增长约12%，合计罚没款金额85亿余元。 突出“严” 打击财务造假等信息披露违法行为 财务造假等信息披露违法行为以虚假信息掩盖“质量问题”，让投资者的投资“货不对板”，严重扰乱资本市场秩序、动摇投资者信心。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部