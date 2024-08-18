8月16日，由上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）委托上海振华重工建造的亚洲首制风电运维母船“至臻100”“至诚60”在江苏启东举行命名暨交船仪式。

据介绍，“至臻100”总长93.4米，型宽18米，型深7.6米，设计服务航速12.3节；“至诚60”总长72.76米，型宽17.5米，型深7米，设计服务航速12节。这两艘风电运维母船均为可在深远海风场进行连续运维作业的专用高效船舶，配备DP2动力定位系统，均具有载货空间大，载重量大的风机备品备件仓储能力，自持力均达30天以上，满足无限航区要求。两船都配置了主动波浪补偿栈桥，能够克服波浪引起船体位移和姿态变化带来的影响，实现严苛海况下的人员和运维备件高效转运及风场维护作业，大幅提高船舶运维窗口期。

主动波浪补偿栈桥是风电运维母船最为关键的核心装备，经过电气风电和上海振华重工技术团队的共同努力，“至诚60”船成功实现了国内首台具有波浪补偿功能的可伸缩栈桥的应用。该产品的核心技术是上海振华重工自主研发的波浪补偿控制算法，其为严苛海况下的人员或设备转运以及风场维护作业配备了两种搭接模式——顶靠模式和悬停模式，安全性能和工作效率远高于常规运维船。

(责编：董童、李源)

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