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今年上半年，中国海洋生产总值同比增长5.6%——

“蓝色引擎”动力澎湃

本报记者 孔德晨
2024年08月19日05:20 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　山东省荣成市石岛管理区修造船基地船坞内，呈现一派繁忙生产景象。
　　李信君摄（人民视觉）

　　潮起东方，向海而歌——细览今年上半年海洋经济“成绩单”，会发现其已成为中国经济发展的一个亮点。

　　海洋生产总值4.9万亿元，同比增长5.6%;全球18种主要船型，中国有14种船型新接订单居全球首位；海洋工程装备制造跑出加速度，上半年新承接订单金额是去年同期3倍；中国海运进出口总额同比增长2.1%，“蓝色朋友圈”日益扩大……随着国家宏观政策效应持续释放、外需回暖，中国海洋经济延续较快发展态势，“蓝色引擎”动力澎湃。

 

　　做大产业体系，“家底”更殷实

　　浙江舟山中远海运重工三号船坞内，一段段三四层楼高的船舶结构分段林立，工人穿梭其间，干得热火朝天。“上半年，我们已经交付了10条船，其中包括6.36万吨散货船、15.4万吨穿梭油轮以及2万吨转载驳船等，营收同比增长50%左右。”舟山中远海运重工企划部负责人蒋萍说。

　　造船是中国海洋经济传统产业。上半年中国船企喜讯频传：江南造船、沪东中华、外高桥造船3家船厂实现完工交船38艘、经营接单65艘，中高端船型占比达到90%以上；中船天津建造的8.5万吨散货船3号船“GOLDEN WAVE”轮提前年度计划30天交付，所有交验项目一次合格，实现100%报检成功率。

　　看全球，中国造船持续领跑，成为世界船舶工业的“金招牌”。工业和信息化部发布的数据显示，中国造船业三大指标继续稳步增长，全球领先。上半年，中国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%。其中，新接订单量以载重吨计占全球总量的74.7%。

　　“硬实力”背后，是中国船型研发与设计能力不断提升。上半年，中国推出甲醇双燃料动力6.45万吨散货船、氢燃料动力预留阿芙拉型油船等多型绿色环保新船型，并获得国际船级社的原则性认可证书。“这些前瞻性船型以甲醇、氨和氢为主要动力，覆盖全部船型，为我国船企未来接单打下良好基础。”自然资源部国家海洋信息中心副主任崔晓健说。

　　海洋传统产业之外，新兴产业向新、向绿、向智步伐不断提速。上半年，中国海洋工程装备制造业加速回暖，从订单数量即可看出——中国船企获得多个超级大单，海工新承接订单金额是去年同期的3倍。圆筒型浮式生产储卸油装置“海葵一号”完成海上安装，大型海上风电多功能运维母船“丰华23”号正式交付，中国自主研制的全球首台18兆瓦海上风电机组吊装成功……

　　激活技术创新，发展“蓝色”新质生产力

　　位于山东青岛城阳区的逢时科技透明工厂，生产线正有条不紊地运转。通过对海洋磷脂在分子层面的探索和更新改良提纯方式，该公司磷虾油产品的生产工艺、技术水平显著提升，开辟了南极磷虾高值利用新路径。

　　逢时（青岛）海洋科技有限公司首席技术官李一飞介绍，企业与中国水产科学研究院黄海水产研究所等单位合作，组建创新联合体，如国家级南极磷虾超前研发质量与检测中心、慢病医学营养研究中心等，通过联合研发推动南极磷虾产业迈向价值链高端。

　　从以海藻为基础研发的医用敷料、生物肥料，到自主研发的压载水处理系统，再到具有海洋特色的“蓝色药库”，越来越多企业将科研成果深度转化，为海洋经济发展注入新动能。

　　“我们面向国内部分涉海企业开展了网上问卷调查和书面调研。结果显示，分别有68.6%、70.4%的企业上半年研发经费和人员数量实现同比增长，其中，超八成海洋电力业企业实现研发经费和研发人员数量双增长。”崔晓健说。

　　以科技创新为引领，中国正推动海洋科学及相关产业迈向高端，进军深海。在海洋渔业领域，金枪鱼智慧渔情预报系统——海鹰AI发布，渔业大模型范蠡大模型1.0发布；在海洋油气领域，海上智能钻采平台惠州26—6安装完成，中海油服“海上钻井平台关键设备智能监测系统”投用；在海洋探测领域，北斗水上智能感知预警系统投用，数智化海上勘测试验平台“中南院520”交付，智能软体仿生鱼“文鳐”问世……海洋数智化应用场景不断丰富，赋能发展海洋新质生产力。

　　碧海银滩也是绿水青山、金山银山。在山东，将一枚圆柱形的“黑匣子”投入海中，通过传感器监测海水的总磷、总氮数据，就可以为控制藻类植物生长、治理海洋污染“对症开方”。这个“黑匣子”，是山东省科学院海洋仪器仪表研究所的新成果——海水总磷总氮原位分析仪。

　　国务院新闻办公室日前发布的《中国的海洋生态环境保护》白皮书说，中国始终关心海洋、认识海洋、经略海洋，在守牢生态安全边界的前提下，全面提高海洋资源利用效率，推动海洋经济绿色发展，不断满足人民群众对海洋的多层次多样化需求，通过高水平生态环境保护，不断塑造高质量发展的新动能和新优势。

　　牵手蓝色伙伴，做强海洋经济“开放地”

　　一只马来西亚凤梨，从海关口岸到放上超市货架，需要多久？天津东疆综合保税区回答：“约1.5个小时。”6月末，60吨马来西亚凤梨上架当地超市，中国消费者得以第一时间品尝成熟度极佳的东南亚水果。

　　天津港是中国北方重要的对外贸易口岸和国际枢纽港，目前已拥有147条集装箱航线。“作为国家骨干冷链物流基地之一，东疆综保区依托当地口岸资源及区位优势，进口水果从口岸直达商超。”东疆综保区商务局国际贸易科科长肖剑说。

　　航线网越织越密，“朋友圈”纷纷点赞，中国海洋外贸向好态势明显，折射出的是开放智慧，也是海纳百川的胸襟。

　　辽宁港口集团开通首条南美西集装箱远洋航线、首条直达印度的外贸集装箱航线；烟台港开通“烟台—巴西”件杂货南美新航线；天津港开通京津冀首条南美车厘子直航快线和直航南美东滚装航线；福州港江阴港区开通直航越南胡志明港的东南亚航线……正如自然资源部副部长、国家海洋局局长孙书贤所说：“中国海洋事业进入历史上最好的发展期。”

　　牵手蓝色伙伴，中国“蓝色朋友圈”日益扩大。在构建海洋命运共同体的实践中，中国目前已与50多个国家和国际组织签署合作协议，紧密对接联合国2030可持续发展议程、联合国“海洋十年”等重大合作进程，向所有国家敞开怀抱，坚持共商共建共享，共谋蓝色发展未来。

　　赶海踏浪，中国的这份海洋经济试卷，常答常新。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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