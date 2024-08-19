本报记者 王俊岭

日前，国家统计局发布了7月份国民经济运行情况数据。最新数据显示，1至7月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%；7月份，41个大类行业中有33个行业增加值保持同比增长，在统计的619种主要工业产品中，367种产品产量同比增长。分析人士表示，随着稳增长政策支撑力持续加大，工业经济“压舱石”作用持续凸显。下阶段，要进一步加力提升有效需求、培育壮大新质生产力、推进高水平对外开放，推动工业经济实现质的有效提升和量的合理增长。

制造业实现较快增长

据国家统计局工业司统计师孙晓介绍，7月份，全国规模以上工业生产总体保持平稳，多数行业、地区和产品实现增长，产业结构持续优化，新动能继续培育壮大，工业品出口增速加快，工业经济高质量发展稳步推进。其中，装备制造业、高技术制造业较快增长。

一方面，装备制造业增速持续高于全部规模以上工业。7月份，规模以上装备制造业增加值同比增长7.3%，较6月份加快0.4个百分点，增速高于全部规模以上工业2.2个百分点，连续12个月高于全部规模以上工业。装备制造业对全部规模以上工业生产增长的贡献率达47.9%，累计增加值占全部规模以上工业的比重自年初以来持续提升至33.4%，已连续17个月保持在30%以上，“压舱石”作用继续凸显。主要装备行业中，电子行业增长14.3%，今年以来连续两位数增长。

另一方面，制造业高端化、智能化、绿色化进程持续推进。7月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10%，增速较6月份加快1.2个百分点，今年以来增速持续高于全部规模以上工业。高端化方面，航空航天器及设备制造业、电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业等高端装备行业增加值同比均达两位数增长，增速分别为18.1%、13.1%、11%；智能化方面，民用无人机、虚拟现实设备、服务机器人、集成电路、工业机器人等数字产品产量同比两位数增长；绿色化方面，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长27.8%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长34.9%、2.4%。

“7月份工业生产保持平稳增长。但也要看到，市场需求不足、外部环境复杂、企业盈利水平较低等困难仍然存在。”孙晓说。

“中国造”出海看点增多

细读最新披露的工业经济数据不难发现，“中国造”扬帆出海的看点越来越多。

“今年以来，虽然国际经贸环境错综复杂，但我国外贸企业充分发挥韧性强、活力足的优势，抢抓全球贸易回暖机遇，工业品出口增长有所加快。7月份，规模以上工业出口交货值同比增长6.4%，比上月加快2.6个百分点。在有出口的39个大类行业中，33个行业出口实现增长，增长面达到84.6%。”国家统计局新闻发言人刘爱华说，汽车行业出口交货值从2023年12月份以来连续8个月保持两位数增长；通用设备、专用设备、化工行业也表现不俗。

这种现象背后，是中国制造业企业“走出去”步伐的加快。

福耀玻璃工业集团股份有限公司日前发布的最新财务报告显示，上半年，公司实现营业收入约183.4亿元，同比增长22.01%；净利润34.99亿元，同比增长23.35%。其中，公司约一半的收入源于海外业务。“公司新建了汽车玻璃生产出口基地，加大对欧洲市场的布局。”该公司总经理叶舒说，随着各种新技术和场景的应用和发展，汽车行业和汽车玻璃还有不断增长的空间。

安琪酵母股份有限公司在刚刚发布的半年报中也表示，公司产品已销往全球170多个国家或地区，在全球拥有12个应用技术服务中心。“今年上半年，公司国际市场业务继续保持较高增速，实现主营业务收入28.24亿元，同比增长17.89%。”该公司称，非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场处于快速发展阶段。公司将强化基础研发和应用技术研究，紧密跟踪行业未来发展方向，不断提升科技创新能力。

“向新前行”动力更足

如何看待中国工业经济的表现？专家认为，要综合考虑增长之“量”、转型之“效”、发展之“质”。中国工业高端化、智能化、绿色化转型正在为高质量发展积蓄更多动能、形成新的优势。

“工业领域呈现出的积极成效，是在外部环境不确定性明显加强、地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发的背景取得的，充分彰显了我国产业体系的韧性与抗风险能力。”国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任魏琪嘉说，中国工业具有总量优势、配套优势以及市场优势，政策在巩固传统产业优势的同时，向推动形成新质生产力不断加力，培育壮大新兴产业，布局建设未来产业，完善现代化产业体系，随着稳增长政策组合的深入推进和落地落细，工业经济“向新前行”的步伐更加稳健、动力更足。

刘爱华说，下阶段，尽管面临国际环境严峻复杂、国内有效需求不足等问题挑战，但企业预期保持比较乐观的状态。7月份PMI中企业生产指数是50.1%，企业生产经营活动预期指数是53.1%，继续处于扩张区间。同时“两重”“两新”项目加快推进有利于内需扩大，新兴产业和未来产业的发展壮大也将为工业发展提供更多的动力，有利于工业保持平稳较快增长。

面向未来，越来越多企业选择以市场需求为导向扎实推动技术创新。“我们会不断优化生产工艺、降低生产成本，通过持续研发保持产品的性能领先，同时不断开发新的产品及应用，进一步巩固自身市场地位。”浙江海正生物材料股份有限公司总经理陈志明说。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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