本报记者 高 乔

在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县举办的二〇二四年贵州“村超”总决赛，党相村足球队球员与东门村足球队球员在比赛中拼抢。

韦贵金摄（人民视觉）

在四川省成都市一家攀岩馆内，12岁的方先旻在练习攀岩。

新华社记者 王 曦摄

在“村超”赛场，感受足球比赛的热烈；在宁夏庄园，体验悠闲舒适的度假生活；在海外小众旅游地，深度体验不同地域的风土人情……如今，随着中国消费者文旅偏好日渐多元，“体验经济”在中国蓬勃发展。外媒聚焦中国民众喜爱的各式“体验经济”项目，从中寻找中国消费市场出现的新需求和新业态。

体现消费新需求

“体验经济”是什么？近年来，这一概念从经济学术语逐渐走进中国大众视野，也成为外媒关注中国社会潮流的切入点。

“体验经济”的概念来源于美国学者约瑟夫·派恩和詹姆斯·吉尔摩合著的《体验经济》。学者认为，体验经济是服务经济的延伸，强调顾客的感受性满足，重视消费行为发生时顾客的心理体验。

“甘肃省天水市是古代丝绸之路的重要节点，是经济学家所说的‘体验经济’繁荣的典型例子。”美国彭博社报道称，此前，天水市因为一段点评当地麻辣美食的视频而在中国网络中爆火。这座拥有290余万居民的城市今年早些时候接待了数量接近当地人口4倍的游客。在近两个月的时间里，当地实现旅游收入59亿元，是2023年税收收入的两倍。

外媒关注到，“体验经济”正成为中国文旅创新业态的一个重要组成部分。美国旅游新闻网站“转变”近日刊文称，近两年，中国旅游消费强劲，也出现一种新趋势：中国游客更加专注于寻求旅游价值。随着中国游客从传统观光游转向寻求深度和个性化的灵活旅行体验，小团队旅游和定制旅游越来越受欢迎。中国出境游客的年龄结构也在变化，年轻人尤其是90后和00后越来越成为市场推动力。旅行社将朋友结伴游、家庭和情侣旅游视为最有前途的细分市场。

拉美社在报道中讲述了宁夏葡萄酒庄为游客打造良好体验的方式。报道称，年产量约25万瓶葡萄酒的宁夏贺东庄园在打造旅游空间方面成绩尤为突出。这里提供从乘坐小火车穿越葡萄园到入住由旧火车改造而成的客房等各种体验。一切都旨在让游客感到舒适，露天餐桌上摆放着供随时品尝的葡萄酒和葡萄，还有高效的内部交通体系和古老的雕像。这种氛围每年能吸引数万游客。贺兰红酒庄的代表马杰认为，宁夏“葡萄酒旅游”今后一定大有可为，越来越多人喜欢在贺兰山脚下露营、品酒、看星星、围着篝火吃烤全羊。

新加坡《海峡时报》关注到，关注消费者情感需求的陪伴类服务，正成为一种受中国年轻人喜爱的消费类型。报道称，陪伴类服务包括陪逛街购物、陪聊天、陪打游戏等。艾媒咨询首席分析师张毅认为，陪伴类服务的核心在于满足消费者的情感和心理需求。随着年轻一代年龄增长，陪伴类的需求会进一步加强。

完善配套服务

“体验经济”是怎么在中国火起来的？外媒关注到，中国政府一系列促进消费的举措以及多地文旅、娱乐相关产业配套服务的完善，为“体验经济”蓬勃发展提供了沃土。

“近期，中国政府发布一系列促进消费的优惠政策。”法新社报道称，今年初，中国中央经济工作会议要求，2024年，积极培育文娱旅游等“新的消费增长点”。对于持续升温的旅游市场，沉浸式旅游或通过服化道、或借由声光电，实现多幕场景流动、多角色扮演、多感官体验、多技术应用等特点，是升级消费体验的有力抓手。

美国彭博社报道称，中国各地政府正趁着这股“体验经济”热潮，通过赞助新的文化和体育活动来吸引游客，刺激当地经济增长。贵州省榕江县有着“村超”之称的“乡村足球超级联赛”取得成功。这是一种将足球比赛、民族音乐舞蹈以及烟花汇演融为一体的狂欢活动。2023年5月13日至2024年6月30日，“村超”系列赛事吸引1169.24万人次到访，带来130亿元的旅游综合收入。如今，当地正在吸引连锁酒店投资休闲车公园和露营基地等项目，同时呼吁增加高铁车次并修建更多足球场。四通八达的高铁网络和越来越高的汽车保有量使人们更容易探索一些以往不太知名的目的地，或者到荒野中探险。

拉美社报道称，作为葡萄酒与旅游业协同发展的一部分，宁夏的酒庄每年会接待约300万游客，带来约400亿元人民币的综合产值。宁夏有关部门提供了政策和服务支持，在水、电、通信等基础设施建设方面给予帮助。一些酒庄还使用了智能控制设备，结合大数据和云计算以及各种传感器，对病虫害、水肥等情况进行监测。葡萄酒产业的职业技术培训计划也在实施当中，不仅提升了种植者的技能，也增加了劳动收入。

增添经济活力

“体验经济”为中国经济发展增添了新活力。多项最新经济数据印证了中国消费增长的良好趋势。

彭博社报道援引中国电商京东的数据称，在6月的年度购物节期间，桨板、冲浪、潜水等水上运动品类成交额同比增长3倍以上。新加坡《联合早报》报道称，7月财新中国服务业采购经理人指数（PMI）从6月的51.2升至52.1，显示服务业扩张速度加快。法新社报道称，7月份中国消费价格涨幅超出预期，创下5个月新高，为这个世界第二大经济体的经济增长释放积极信号。

“近日召开的中共中央政治局会议提出，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。”彭博社报道称。

“体验经济”带来的消费热潮正在影响许多相关行业。以咖啡产业为例，西班牙《国家报》近日报道称，“咖啡热”正引领着大都市美食休闲活动转型——越来越多中国人加入探店行列，寻找新的咖啡风味，痴迷于品尝各种味道奇特的咖啡。这一现象预示着，拥有大量潜在消费者的中国将成为世界咖啡产业的新兴动力。艾媒咨询的报告显示，2023年中国咖啡市场规模超过800亿欧元，预计2025年将达到1300亿欧元。

文旅产业个性化、多元化的消费需求助推中国旅游业持续发展。世界经济论坛近日发布的《2024年旅游业发展指数》显示，中国在促进旅游业发展方面排名全球第八，是前十名中唯一的发展中经济体。该排名不但展现出中国在创造良好旅游环境方面取得成功，还预示着中国作为国际游客主要目的地与日俱增的潜力。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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