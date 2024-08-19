■ 受访专家：厦门大学中国能源政策研究院院长 林伯强

目前正在海南昌江核电站建设中的“玲龙一号”是全球首个陆上商用模块化小堆，是中核集团继“华龙一号”后中国核电自主创新的又一重大成果，以小巧、灵活、安全、靠近用户等优势，被称为核能领域的“移动充电宝”。每台“玲龙一号”机组每年发电相当于减少二氧化碳排放88万吨，相当于植树造林750万棵。图为“玲龙一号”反应堆核心模块抵达海南昌江。

中国核动力研究设计院供图（新华社发）

据美国彭博新闻社网站近日报道，在中国度假胜地海南岛，在芒果园和菠萝园的不远处，“玲龙一号”的工作人员即将完成全球首个陆上商用小型核反应堆的建设。它是中国为摆脱对煤炭和进口燃料依赖而建设的核电系统的组成部分。中国发展核电的规模与速度十分亮眼。

据英国路透社报道，随着时间的推移，中国快速部署越来越现代化的核电站，产生了显著的规模经济效应，中国企业在这一领域具备显著优势。

《中国核能发展报告2024》蓝皮书显示，2023年，中国新开工核电机组5台，核电工程建设投资完成额949亿元，创近5年最高水平。截至2023年底，在建核电机组26台，总装机容量3030万千瓦，均保持世界第一。

核电是具有高能量密度、高稳定性和低碳排放等优势的电能。加快发展核电，充分发挥核电在电力供应和能源转型中的作用，对于调整能源结构、保证能源可靠供应、促进“双碳”目标实现意义重大。

近年来，中国核电产业保持稳健发展势头。一方面，中国核电自主创新能力显著增强，“华龙一号”首批项目机组陆续投运，标志着中国实现了由二代向自主三代核电技术的全面跨越。同时，高温气冷堆、小型堆等一批代表着当今先进水平的核电工程也取得重大进展。另一方面，中国核电产业链日渐完备，中国已经建立较为完整的原材料、主设备、辅助设备、仪控仪表产业链及其生产和供应能力，能够满足中国核电可持续发展需要。

为支持核电产业的良性发展，近年来中国政府出台系列政策，明确核电产业发展目标及计划。《“十四五”现代能源体系规划》提出，在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设，保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。开展核能综合利用示范，积极推动高温气冷堆、快堆、模块化小型堆、海上浮动堆等先进堆型示范工程，推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用。到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右。在国家规划的指引下，核电审批和建设预计将持续推进，未来新核准的机组将逐步建成投产，并有望为核电产业规模增长作出贡献。

目前，在全球能源转型和低碳发展的大背景下，中国核电产业作为清洁能源的关键力量，正迎来发展的黄金期。中国的核电发展在全球范围内处于领先地位，在核电技术研发和应用方面具备较强的国际竞争优势。

从长远来看，中国核电产业实现可持续发展，需有效应对许多现实考验。首先，安全问题是核电发展的核心制约因素，必须在扩大核电规模的同时，确保安全性。比如，政府及核电相关企业制定和实施严格的安全标准和程序，在核电站的设计、施工、运行、退役、核物料处理等环节实行严格的管理，以防止任何事故的发生，做到万无一失。核电站也应当加强工作人员培训，提高其专业素养和应对紧急情况能力。其次，核电站的选址至关重要，必须考虑地理、环境和社会因素，以降低潜在风险。中国目前的核电选址主要集中在沿海地区，这其中既有历史沿袭的原因，也存在安全因素的考量。最后，公众对核电的认知和接受度是影响核电发展的重要因素之一，开展核电科普活动，公开透明披露信息，保持与公众的有效沟通，提高公众对核电发展的理解和支持，是核电产业可持续发展的重要环节。

未来，中国核电产业在确保安全的基础上，实现更加绿色、高效和多元化的发展，将为中国实现碳中和目标、助力全球能源转型和可持续发展作出更多贡献。

（高乔、王苇杭采访整理）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经