本报记者 李中文 刘军国 王 瑨

习近平总书记强调：“高质量发展对民营经济发展提出了更高要求。民营企业要践行新发展理念，深刻把握民营经济发展存在的不足和面临的挑战，转变发展方式、调整产业结构、转换增长动力，坚守主业、做强实业，自觉走高质量发展路子。”

空调制造基地，8秒钟下线1块电控板；信息技术平台，海量信息在研发、生产、销售环节自动顺畅流转；电能设备打破国外市场垄断……近年来，奥克斯集团坚持走高质量发展之路，聚力创新智造、提升发展优势。

创新升级产品服务

“你好，小奥，请调到25摄氏度。”在奥克斯集团总部展厅内，工作人员向空调发出指令，空调随即调好温度。这款智能空调，搭载超过7000个指令词。这背后，是奥克斯集团研发的大模型语音识别技术。

2021年，奥克斯集团积极布局研发语音识别技术，并与上海交通大学等高校开展合作。但当时，奥克斯集团推出的首款产品尚有不足——命令词相对单一，响应延时较高。为寻求突破，研发团队开展了历时11个月的市场调研，深入剖析、提炼客户需求，不断迭代技术，最终将响应速度从1秒提升到0.68秒，识别率从99%提高至99.67%。如今，这款智能空调已获得60项空调专利技术。

在奥克斯集团，这样的智能化产品占比达80%。截至目前，奥克斯集团拥有国际领先技术17项、专利2万多件，参与制定国际标准1项、国家标准55项、行业标准16项和团体标准74项。

聚焦智能化等市场需求，奥克斯集团近3年研发累计投入超过20亿元，凭借持续技术创新，集团在变频控制等领域达到行业先进水平，产品竞争力持续提升。奥克斯集团在海内外共拥有6个研发中心，研发技术人员超过5000人。

“未来奥克斯家电将坚持智能升级，融入更多智慧系统，让客户体验更加美好舒适的生活。”奥克斯集团执行副总裁李维晴说。

智能驱动提质增效

奥克斯集团塑胶车间内，塑料颗粒经集中供料系统被送进注塑机，38秒后就“变身”成为空调外壳。

“车间曾经有170多人，现在仅需3名负责设备调试及异常情况处理的技术人员就能正常运行，整体效率大幅提升。”奥克斯集团塑胶分厂生产主管吕加成表示。

电控板是空调的“大脑”。在奥克斯集团电子分厂，原材料经自动分类进入智能仓，再由自动导向车配送到产线，只需8秒，1块电控板就能下线——电子分厂综合自动化率已达95%。依托智能排产系统、制造执行系统、设备互联系统与“5G+工业互联网”，工厂实现对设备、物料、产品信息的实时采集与监控。“整个物流和信息流打通，订单在哪个工厂的哪道工序，什么时候入库，全流程都可以追踪。”电子分厂厂长崔轩说。

早在2013年，奥克斯集团便将智能化确定为重要发展方向，积极打造智慧工厂。目前，奥克斯集团有4家智慧工厂，实现了生产加工自动化、制造过程透明化、品质控制精准化、仓储物流高效化。

奥克斯集团宁波空调工厂已实现关键设备100%互联，智能化率达85%以上，关键质控点自动化率达100%。“工业互联网平台成功落地后，各部门能够迅速获取各项业务关键数据，效率显著提升。”奥克斯空调股份有限公司执行总裁助理李军锋说。

扎根本土布局全球

近日，奥克斯集团旗下的宁波三星医疗电气股份有限公司，在希腊获得总值约4.66亿元的变压器产品订单。今年以来，奥克斯集团海外业务同比增长50%。

三星医疗电气提供智能配用电整体解决方案。2019年，瑞典国家电力局公开招标，三星医疗电气与其他全球行业巨头一起竞标。面对种种挑战，三星医疗电气凭借高于国际标准8项关键指标30%至50%的品质、99.9%的采集率等一系列优势中标。

满足海外市场需求、扩大产品使用场景，是奥克斯集团拓展全球市场的重要理念。“我们的‘小奥直卖’APP已经成功进入了泰国、马来西亚等地的市场，空调产品也在进一步贴近当地生活场景。比如，马来西亚人喜欢铺地毯，毛絮会进入空调，为此我们对产品进行了改进。我们有信心在海外市场取得更好成绩。”李维晴说。

“坚持扎根本土、布局全球。”奥克斯集团董事长郑坚江表示，奥克斯集团将以清晰的战略路径、过硬的终端产品，不断提升技术的含“新”量、品牌的含金量、转型的含“绿”量。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 01 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经