本报上海8月18日电 （记者谢卫群）上海市政府新闻办日前举行新闻通气会，介绍上海自贸试验区联动创新区建设情况。经上海市政府批准，在黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行等6个区内的重点区域，以及位于自贸试验区外的松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定等6个综合保税区设立上海自贸试验区联动创新区，形成首批联动创新区“一区一方案”。

首批联动创新区特点亮点可大致归纳为3个方面：

在更大范围推广试点经验。在研究梳理国家层面总结提炼的七批改革试点经验和五批最佳实践案例、上海出台的自贸试验区相关支持政策、上海自贸试验区及临港新片区自主改革创新成果以及全国其他自贸试验区先进改革经验的基础上，根据各联动创新区内企业提出的业务诉求，在贸易便利化、跨境资金结算、外籍人才服务等方面精准复制推广一批自贸试验区制度创新成果。经统计，首批各联动创新区共计提出了45条（次）拟复制推广的任务举措。

在更广维度拓展合作空间。鼓励各联动创新区结合自身需求和特点，深度对接上海自贸试验区及临港新片区的集成电路、新能源汽车等重点产业和新型国际贸易、科技创新等功能平台，打造具体应用场景，在发展“保税+”新业态新模式、数据跨境流动、科技成果转化等领域深化合作，形成联动发展格局。经统计，首批各联动创新区共计提出了24条拟与自贸试验区协同联动的任务举措。

在更深层次培育发展动能。遵循自贸试验区“大胆试、大胆闯、自主改”的改革思路，支持各联动创新区根据功能布局和发展需要，聚焦科技创新、进口贸易、数字经济、绿色低碳、科技金融、法律服务等领域，开展差异化、个性化的自主改革探索，进一步增强区域产业发展活力和竞争力。经统计，首批各联动创新区共计提出了44条拟先行先试的任务举措。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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