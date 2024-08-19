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安徽明确打造工业精品矩阵目标

2024年08月19日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报合肥8月18日电  （记者李俊杰）安徽省制造强省建设领导小组近日印发《追求卓越品质  打造工业精品矩阵行动方案（2024—2027年）》（以下简称《行动方案》），就打造高可靠性、高附加值、高知名度的工业精品矩阵作出部署，提出到2027年，全省制造业产品结构进一步优化，产品品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升，形成“省级新产品—首创产品（“三首”产品）—工业精品—标志性产品”的梯次矩阵。

　　《行动方案》明确了打造工业精品矩阵的梯次目标。聚焦新技术、新工艺、新材料开发应用，每年培育省级新产品1000个以上。聚焦高端装备自主突破、核心技术迭代升级、关键软件安全可控等，每年对标研制首台套重大技术装备、首批次新材料、首版次软件等“三首”产品300个以上。聚焦品质卓越、技术领先、性能优良、用户赞誉、效益良好，每年培育安徽工业精品100个以上，形成精品矩阵的核心力量和品牌效应。聚焦产业链高端化、绿色化、智能化发展方向，对标国际先进水平，锚定“人无我有、人有我优”，每年培育重点产业链标志性产品30个左右，代表“安徽制造”高端水平。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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