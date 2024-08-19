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四川支持各类主体发行绿色债券

2024年08月19日05:57 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报成都8月18日电  （记者李凯旋）四川省委金融办、人民银行四川省分行等10部门近日联合制定发布《四川省绿色金融创新发展工作方案（2024—2026）》。《方案》提出，到2026年，基本建成符合国家相关政策和地方实际的绿色金融和转型金融服务体系，全省绿色贷款余额占各项贷款余额比例持续提升，绿色信贷增速高于各项贷款平均增速。

　　《方案》明确，丰富绿色金融产品体系。四川将引导金融机构运用碳减排支持工具、“川碳快贴”等货币政策工具，创新绿色信贷产品；支持各类主体发行绿色债券、碳中和债券、绿色资产支持证券等；推广环境污染责任保险等产品，加大绿色保险保障。

　　创新绿色金融市场机制，《方案》提出深入推进林草碳普惠机制建设，探索林草碳普惠绿色金融服务。构建完善的林草碳普惠产品服务平台和消纳机制，形成规则清晰、类型丰富、形式多样、发展可持续的林草碳普惠体系。同时，鼓励金融机构提供林草碳汇项目绿色贷款、林草碳汇质押融资服务、林草碳汇森林保险等绿色金融服务。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月19日 06 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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