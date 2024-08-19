王 观 张舒卉 卢天好 李成一

图①：国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所税务干部为企业解答政策疑问。

张舒卉摄

图②：北京万年漫道文化传媒有限公司财务经理章烨通过“征纳互动”与税务干部进行交流。

卢天好摄

图③：国家税务总局北京市丰台区税务局第一税务所办税服务厅里，人们在办理业务。

李成一摄

今年以来，税务部门以“持续提升效能·办好为民实事”为主题，围绕推动“高效办成一件事”，持续开展“便民办税春风行动”，推出一系列惠企利民服务，进一步提高纳税人缴费人获得感、满意度。

“征纳互动”服务模式有哪些升级举措？智慧税务“智慧”在哪里？我们走进办税服务厅一探究竟。

优化现场服务，让“办成事”提效率增便利

最近，已过了纳税人办税征期，国家税务总局北京市丰台区税务局第一税务所办税服务厅里，仍有人前来咨询、办理业务。

“办税征期内，企业往往需要申报多个税种，难免发生错填、漏报等问题。征期一过，就会来做更正。”该所副所长陈浩然说。

大厅内设有网上办税体验区，摆放着二十几台电脑，都有人在使用。“目前常见涉税业务多数能在网上办，但仍有不太熟悉流程的纳税人缴费人习惯来大厅操作，遇到不懂的地方能随时问我们。”税务干部葛瑞负责现场答疑解惑。

“我想办理代开发票，在这儿填写了信息，接下来怎么操作？”北京浩宇永晟企业管理咨询有限公司财务负责人耿小雨向葛瑞求助。

“点击这里，提交发票代开申请单，生成电子二维码后，您拍下来，然后去自助设备那里扫码领取发票。”在葛瑞的帮助下，耿小雨很快就拿到了纸质发票。

临近上午11点，随着叫号机发出语音提示，北京金城银海物业管理公司财务人员尚缘坐在了6号窗口前。税务干部邓春雨按惯常流程操作，没想到事情还挺棘手。

原来，去年10月至12月，这家企业向一名员工支付了劳务报酬，理应由企业为其代扣代缴个人所得税。由于报税人员漏报了相关事项，收到税务部门提醒后，公司财务人员需要到窗口申请更正。

邓春雨提交更正信息后，系统弹窗提示：“申报明细数据中存在异议申诉属实的纳税人信息，请核实。”

“贵公司有人在自己的个人所得税APP上提交了申报异议申诉。不解决这个问题，就没法完成此次申报更正。”邓春雨向尚缘解释。

“那需要我去趟管理所吗？”尚缘心里直打鼓。

“不需要。我们用‘征纳互动’联系管理所核实。”邓春雨立即联系企业所属管理所进行核实。

不到1小时，管理所工作人员就反馈了核实结果和处理意见：“申诉人在申报当月已离职，该申诉信息属实，故企业不应申报其个人所得税收入数据。”根据处理意见，邓春雨对申诉人的申报数据进行了删除，并提供延时服务，为公司办理了申报更正。

“如果按照传统流程办理，出现此类弹窗提示后，纳税人至少要再跑1次大厅、1次管理所。现在依托‘征纳互动’，实现任务委派、限时办结、资料留痕，极大地方便了纳税人缴费人。”邓春雨进一步解释，“这就是通过数据多跑路，实现业务科室、办税服务厅与税源管理所间的高效互动，让纳税人缴费人少跑腿。”

“到办税服务厅办业务的纳税人缴费人，往往都是遇到了急事、难事，要确保‘急事有人帮，难事有人领’，做到‘小事不出楼，难事协同办’。”陈浩然说，为打通税费事项办理堵点，近年来，国家税务总局北京市丰台区税务局通过设立专区专岗、建立更科学的指挥调度体系等手段，进一步提高办税服务质效。

把脉企业诉求，加强政策精准辅导

不久前，联想（北京）电子科技有限公司发票负责人万春香经历了一次“秒速”开具电子发票。

跟往常一样，她打开电脑先完成人脸识别，然后登录企业发票管理系统，进入开票模块，复核待开发票数据后，点击“开票”。“几秒钟时间，十几张发票就发到了电子邮箱，现在开发票真方便！”她感叹。

万春香说，过去开纸质版发票不仅流程复杂，还要花费大量时间去核查信息、分类整理、进行邮寄。遇到订单多的时候，开一次发票就可能花费三四天时间，“现在线上办理，不仅开票速度快，也不用担心邮寄过程中发生遗失、损坏等问题。”

今年，税务部门稳步推广全面数字化的电子发票应用，进一步助推纳税人会计核算、财务管理信息化。

“在企业属地税务所的辅导和帮助下，我们完成了技术准备和系统更新，4月起就能线上开具电子发票了。这套操作系统可以对发票数据进行及时跟踪处理，还能有效降低企业交易成本，推动企业自身数字化转型。”联想（北京）电子科技有限公司税务经理马放说。

税务系统数字化“硬件”有力，支撑税收服务不断提质增效。

依托数字化手段，帮企业有效化险——

有一次，北京和利时系统工程有限公司财务部部长何龙生登录电子税务局时，收到了一条风险自查提示：“经核实，某涉嫌虚开增值税发票企业向你单位开具增值税普通发票3份，你单位存在虚列成本费用、少缴企业所得税等税收风险。请就以上风险进行自查自纠，依据税收法律法规及相关规定，自行更正申报……”

“你看，这份提示后面还附上了相关政策指引、反馈流程等。我们自查更正后，可以登录涉税风险查询模块，查询风险提示的具体内容和处理进度。”何龙生边点开界面边解释，“税务部门时常给企业做‘税务健康体检’，对生产经营、纳税信用、税款缴纳等方面进行全面分析，能有效帮助我们及时规避涉税风险。”

“我们建立重点税源企业闭环辅导机制，帮企业打造覆盖事前、事中、事后的全流程服务，增强服务精准性，防控化解风险。”国家税务总局北京市海淀区税务局第二税务所所长肖佑平说。

开发数据信息，确保惠企政策“红包”送达——

大企业往往业务类型复杂，税务部门下足功夫，加强政策精准辅导，使企业对税惠政策应享尽享。

“我们公司有十几台研发活动和非研发活动共用的旧电脑，想作为固定资产折旧，能享受研发费用加计扣除政策吗？怎么确认可加计扣除的金额？”遇到政策疑点，何龙生第一时间联系了税务所工作人员黄晓雪。

“新政策对于允许加计扣除的研发费用，不再强调‘专门用于’；不过，为了准确核算研发费用，企业还需要对设备使用情况做必要记录……”黄晓雪的解答解开了何龙生心中的疑惑。

“近年来，国家出台了一系列支持企业科技创新的好政策。税务部门不仅完善政策推送机制，第一时间让我们知晓政策动态，还会通过定期走访、面对面沟通、在线答疑等方式，确保企业及时享受政策红利。”何龙生算了笔账，预计今年1到6月公司能申报研发费用加计扣除4000多万元，将有力增强企业创新发展的动力和信心。

升级“征纳互动”，足不出户即可双向互动

“您点击滚动条往上，在‘热门服务’模块里有一个‘发票业务’，然后在开票业务办理项下，点击‘发票额度调整申请’……”收到北京万年漫道文化传媒有限公司财务经理章烨通过“征纳互动”发来的求助，国家税务总局北京市朝阳区税务局第三税务所税务干部明月及时回复。

今年，全国统一的新电子税务局扩围上线，“征纳互动”服务模式也实现了新升级。与一般的线上互动不同，“征纳互动”双方不仅能文字交流，还能实现语音视频互动。因此，当章烨找不到某项业务办理模块时，可以通过远程协助的方式将自己的屏幕共享给明月，方便对方指导操作。

明月说，当纳税人通过“征纳互动”提出疑问时，如果是普遍性问题，先由7×24小时在线的智能机器人“悦悦”解答；遇到个性化复杂问题时，纳税人只需点击“转人工”，就能和税务干部直接交流。

从“面对面”到“屏对屏”，北京市依托智慧税务建设成果，将第三税务所打造成智慧化“云厅”。不同于以往“导税—窗口—办税”模式的办税服务厅，“云厅”集中整合在线服务功能，以“非接触”方式集中受理全区电子税务局、在线辅导和相关自然人业务，足不出户就能双向互动、办结业务。

“‘云厅’打破时空限制，运用‘征纳互动’提供精准推送、智能应答、同屏共享等‘办问协同’服务，辅导纳税人解决线上办税遇到的政策、操作等问题，协助其顺利完成业务办理。”国家税务总局北京市朝阳区税务局第三税务所所长王静说。

为了给纳税人提供更加智能、精准、周到的服务，“云厅”为税务干部配备了包含文本、图片、语音、电子书、视频等多种资源的智能知识库，作为税务人与纳税人互动的业务支撑，也是宣传、培训、辅导的产品库。

“我们还建立了风险信息和动态税源数据传递机制，以及系统内部数据共享机制，对企业进行全周期辅导，对税收数据进行分析研判，助力相关部门科学决策、风险防控、精准施策。下一步，将持续深化‘征纳互动’服务，不断推进即问即办，让‘非接触式’办税缴费更加便利便捷、好办易办。”王静说。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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