曲哲涵

从中央到地方，越来越多的财政性资金从“大投入”转变为“大撬动”，以政府投资基金的方式，遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资

党的二十届三中全会《决定》提出，“健全政府投资有效带动社会投资体制机制”“更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本”。

发挥政府投资的带动引导作用，政府投资基金是重要抓手。作为投资体制改革和财税体制改革不断深入的重要成果，近年来，从中央到地方，越来越多的财政性资金从“大投入”转变为“大撬动”，以政府投资基金的方式，遵循市场逻辑、用好市场杠杆，带动社会投资。数据显示，截至今年上半年，我国共设立政府引导基金318只，资金总管理规模达到45186亿元。

政府投资基金具备资金和技术密集等优势，对特定阶段、行业、区域目标可集中发力，是政府支持重大项目、重点产业和区域发展的重要手段。近年来，中央层面通过国家集成电路产业投资基金、国家制造业转型升级基金等带动社会资本，有力支持了国家重大战略实施。财政部数据显示，目前仅国家中小企业发展基金一项，已实现规模357亿元、投资42个子基金，帮助已投项目新增股权融资超过4800亿元，投资种子期、初创期成长型中小企业1200多家。

政府投资基金是“耐心资本”，通过投早、投小、投长期、投硬科技，成为支持战略性新兴产业和未来产业、培育和发展新质生产力、塑造发展新动能新优势的重要力量。创新活动投入高、风险大、不确定性强，政府性投资相较社会资本，能为其提供更持续稳定的资金来源，对企业走好从原始创新到成果转化这段“从0到1”的路程至关重要。相关部门还将技术、信息、人才等服务与资金“打包”投入，全方位呵护和耐心陪伴种子期、初创期、成长期等科技型企业的成长。

今年6月，国务院办公厅印发《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》，明确要求充分发挥国家新兴产业创业投资引导基金、国家中小企业发展基金、国家科技成果转化引导基金等作用，通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业。近来，多省市发起设立、启动百亿级产业基金。上海市宣布拟设立总规模890亿元的3只产业先导母基金，分别对应集成电路、生物医药和人工智能三大重点方向；北京市4只共500亿元产业投资基金同时设立，分别投向新能源、新材料、商业航天、先进制造；总规模500亿元的江苏省战略性新兴产业母基金启动运行，助力全省战略性新兴产业、未来产业培育以及传统产业升级……各地积极探索财政资金、国资收益和社会资金多渠道并举的滚动投入机制，有序吸引有条件的社会资本进入创业投资领域，促进创新链、产业链、资金链、人才链深度融合。

政府投资基金，能充分发挥市场机制信息灵敏、激励有效、平等开放等优势，提升资本配置效率，也能体现政府意志、集中力量办大事，实现市场“无形之手”和政府“有形之手”的协同发力。进一步挖掘政府投资基金在塑造发展新动能方面的潜能，还需坚持问题导向，从“募投管退”等环节着力，不断完善相关体制机制。比如，通过优化募资机制，来实现社会资本收益与风险对等，增强基金吸引力；通过加强各级政府基金整合，提高基金量级；通过改革完善考核、容错免责机制，来提升基金管理水平；通过在基金设立环节明确退出期限和方式，以及完善多层次资本市场建设等，开拓引导基金退出渠道，解决政府出资的创业投资基金集中到期退出等问题；通过加强与科创板等市场板块的联动、与各类金融机构的联动，推动政府创投基金与多层次科技金融服务体系联动发展……

资本有“耐心”，为企业发展注入更多信心。不断优化政府投资基金的体制机制，提高其投资效能，将促进更多先进生产要素向发展新质生产力集聚，为经济高质量发展注入澎湃动能。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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