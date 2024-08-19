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中国货币政策执行报告显示

货币政策有力支持经济回升向好

本报记者 吴秋余
2024年08月19日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国人民银行近日发布2024年第二季度中国货币政策执行报告（以下简称“报告”），总结上半年货币政策执行情况，并对下半年货币政策进行了展望。

　　报告显示，今年以来，货币政策为经济持续回升向好提供了金融支持。金融总量合理增长，6月末社会融资规模存量、广义货币（M2）同比分别增长8.1%和6.2%，上半年新增贷款13.3万亿元。信贷结构持续优化，6月末普惠小微贷款和制造业中长期贷款同比分别增长16.5%和18.1%，均超过全部贷款增速。融资成本稳中有降，6月新发放企业贷款加权平均利率为3.63%，较上年同期低0.32个百分点。人民币对一篮子货币稳中有升，6月末中国外汇交易中心（CFETS）人民币汇率指数较上年末上涨2.7%。

　　“今年货币政策发力早、用力足，有力支持了经济良好开局。”中国民生银行首席经济学家温彬表示，今年以来，中国人民银行综合运用降准、公开市场操作、中期借贷便利、再贷款再贴现等工具，增设临时正、逆回购操作，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，降准0.5个百分点，释放中长期流动性超1万亿元。同时，促进信贷均衡投放，盘活低效存量金融资源，整治资金空转和手工补息，提升服务实体经济质效。

　　5月17日，中国人民银行针对房地产市场打出政策组合拳，降低个人住房贷款最低首付比例、取消个人房贷利率下限、下调公积金贷款利率，降低居民购房成本，释放刚性和改善性购房需求。同时，设立3000亿元保障性住房再贷款，支持房地产行业去库存。政策力度空前，有效缓释房地产市场风险，上半年全国新建商品房销售面积、销售额同比降幅分别较1—5月收窄1.3个和2.9个百分点，经济回升向好的基础进一步巩固。

　　报告认为，上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，带来的不利影响增多；国内有效需求不足，新旧动能转换和结构调整持续深化也造成一定挑战。同时要看到，前期政策效应持续显现，积极因素也在集聚增多，我国经济稳定运行、长期向好的发展态势不会改变，要坚定发展信心。

　　党的二十届三中全会《决定》提出，加快完善中央银行制度，畅通货币政策传导机制。

　　“7月下旬以来人民银行一系列货币政策操作，寓改革于调控之中，既是短期宏观调控，也是中长期金融改革思路的体现。”招联首席研究员董希淼认为，近期，按照畅通货币政策传导机制的要求，中国人民银行通过调整优化公开市场操作等方式，进一步增强了利率调控能力，通过将7天期逆回购操作招标改为固定利率的数量招标，明确其政策利率地位，提高操作效率，稳定市场预期。同时，增加午后临时正、逆回购操作，利率分别为7天期逆回购操作利率减20个基点、加50个基点，既保持足够的弹性和灵活性，又有利于引导市场利率更好围绕政策利率中枢平稳运行，增强7天期逆回购操作利率作为主要政策利率的作用。

　　报告提出，下阶段，稳健的货币政策要注重平衡好短期和长期、稳增长和防风险、内部均衡和外部均衡的关系，增强宏观政策取向一致性，加强逆周期调节，增强经济持续回升向好态势，为完成全年经济社会发展目标任务营造良好的货币金融环境。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月19日 18 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)
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