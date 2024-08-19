谷业凯

从顺应科技发展趋势、满足产业转型升级的要求看，培养高技能人才，亟须形成产教融合、优势互补的协同育人模式，使之与产业结构、社会需求高度契合

前不久，欣旺达电子股份有限公司牵头联合84家企业发布了超1500个学生学徒和技培生岗位，合力培养新能源电池、智能制造等领域的高技能人才。作为广东省“产教评”技能生态链新能源产业的“链主”，这家企业通过与中高职技工院校、技术应用类本科院校、生态企业等联合，开展高技能人才前置培养、实训基地建设、职业技能等级自主评价等，积极培养高技能人才。

党的二十届三中全会《决定》提出“统筹推进教育科技人才体制机制一体改革”“加快构建职普融通、产教融合的职业教育体系”，为进一步推动职业教育发展、打造新型劳动者队伍指明了方向。职业教育是培育工匠人才的沃土，对于服务产业转型升级、培育发展新质生产力、助力推动经济社会高质量发展具有重要意义。

目前，我国已建成世界上规模最大的职业教育体系。乘着新时代职业教育的东风，大量中职、高职院校的毕业生成长为有技能、有学历、高素质的高技能人才，在现代制造业、战略性新兴产业等发展中发挥着重要作用。从“嫦娥”揽月、“羲和”逐日，到“蛟龙”深潜、“北斗”组网，再到最长的跨海大桥、世界领先的高速铁路……这些大国重器、超级工程的建设过程中，都印刻着高技能人才追求卓越的奋斗足迹。

人是科技创新最关键的因素。新一轮科技革命和产业变革加速演进，职业教育与产业结合的重要性更加凸显。培养好大量高技能人才，将为科技创新和高质量发展蓄势赋能。目前，我国职业教育与产业发展的“耦合”作用还不够强，产教融合“合而不融、融而不深”的问题仍较突出。从顺应科技发展趋势、满足产业转型升级的要求看，培养高技能人才，亟须形成产教融合、优势互补的协同育人模式，使之与产业结构、社会需求高度契合。

产教融合是职业教育的基本办学模式，也是实现产业链、创新链、人才链有机衔接的重要举措。深化产教融合，既要从学校端发力，开设更多符合市场需求的紧缺专业，形成紧密对接产业链、创新链的教学体系，提升办学质量；也要从企业端入手，通过开展校企合作办学、共同设立实习实训基地等方式，吸纳企业深度参与专业规划、课程设置、教材开发、教学实施等；也要做好政策引导，在全社会形成联动效应，探索建立招生、培养、评价、就业一体的全周期培养机制，不断壮大高技能人才队伍。

科技创新和产业转型升级的步伐不断加快，展示着经济社会发展的活力，也是职业教育发展的潜力和空间所在。进一步深化产教融合、健全协同育人模式，着力培养造就更多卓越工程师、大国工匠、高技能人才，提升整体人才素质，将不断壮大支撑中国制造、中国创造的重要力量。

《 人民日报 》（ 2024年08月19日 19 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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