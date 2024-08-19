新华社南宁电（记者黄庆刚 田子骏）八月的桂林，烟雨朦胧，碧波荡漾。在桂林市象鼻山景区，悠悠漓江宛若一条玉带，不时有游客乘竹筏摇曳碧波之上。“漓江水质清澈，象鼻山和漓江构成了一幅完美的山水画卷。”美国游客赖安说，良好的生态环境让他心旷神怡。

漓江是桂林山水的精华，也是一张独一无二、享誉世界的“中国旅游名片”。泛舟漓江，如果不是亲眼看到青山上留下的“疤痕”，人们恐怕很难想象，风景如画的漓江也曾遭遇危机。

多年前，由于污水直排、采石挖砂、乱砍滥伐等行为未得到及时遏止，漓江生态环境和旅游秩序一度遭到破坏。回忆起过往，曾经居住在漓江边的桂林市民黄岗感慨万千。“我以前生活在漓江城市段一个名为伏龙洲的小岛上，曾经岛上几乎家家户户都开鱼餐馆。过去排污设施不完善，油污直接排入漓江。”黄岗说。

为还一江清水，桂林打响“漓江生态保卫战”。关停两岸采石场，捣毁非法采砂窝点，拆除漓江城市段洲岛鱼餐馆，流域划定禁养区，关停上千家养殖场……随着系列措施的开展，漓江的生态环境日益向好。“漓江水更清，风景更美了。”现在不少人在谈到漓江的变化时都发出类似感慨。

“桂林对伏龙洲进行生态修复改造，拆除岛上全部鱼餐馆，还外迁安置我们这些岛民，如今的伏龙洲迎来了新生。我很开心能为漓江的生态保护贡献一份力量。”黄岗说。

记者日前在洲岛上看到，岛上绿树成荫、鸟语花香，曾经污水横流的小岛“变身”生态公园，岛上建了广场、栈道、科普湿地等休闲配套设施，洲头种植了多种滨水植物。

如今，漓江越来越好的生态环境吸引了越来越多的游客。旅游业的红火为周边居民带来了更多就业机会，形成了在保护中发展、在发展中保护的良好局面。“我在景区做筏工，漓江水质越来越好，游客也越来越多。”桂林市阳朔县兴坪镇马山村村民廖雪林说，以前漓江上用于游览的排筏主要以汽油机为动力，为更好保护漓江，现在正逐步更换成以电力驱动的排筏。

记者在阳朔县的兴坪码头看到，一张张电动竹筏从码头缓缓出发，交错而行，游客不时拿出手机拍摄周边的山水风光。“自从采用电动排筏，游客的体验感大大增强。我们在推动产业绿色升级的同时，也吸引了更多游客。”阳朔县漓江景区管理有限公司副总经理黄金峰说。

漓江保护，久久为功。近年来，公安、纪委监委、法院、检察院、生态环境等多部门持续履职尽责，全方位织密漓江流域生态防护网。为保障漓江流域生态环境保护和高质量发展，广西壮族自治区高级人民法院、自治区人民检察院、自治区生态环境厅、桂林漓江风景名胜区管理委员会还联合签署了《建立漓江流域生态环境司法保障服务联动机制框架协议》。

“桂林市检察机关持续织密桂林山水、漓江生态环境司法保护网。”桂林市人民检察院党组成员、副检察长陈路说，桂林积极拉起公益诉讼“法治围栏”，建立检察机关与司法、行政机关公益诉讼工作联席会议机制、信息共享机制等，保护漓江流域生态安全。

“漓江不仅是桂林的漓江，更是中国的漓江，世界的漓江。我们将创新举措，持续提升漓江流域群众的生态保护意识，推动全民参与生态接力，保护好漓江。”桂林漓江风景名胜区战略发展处副主任汤建伟说。

(责编：王震、陈键)

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