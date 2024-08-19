新华社北京8月18日电（记者魏弘毅）党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》中提出“积极推进首发经济”。

首发经济，即企业发布新产品，推出新业态、新模式、新服务、新技术，开设首店等经济活动的总称，涵盖了企业从产品或服务的首次发布、首次展出到首次落地开设门店、首次设立研发中心，再到设立企业总部的链式发展全过程。

商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣介绍，首发经济不仅能够集聚品牌资源、带动产业升级、增强城市商业活力，还能够更好满足人民美好生活需要，推动供给和需求形成更高水平的动态平衡。

放眼全国，首发经济正在持续发展。

2023年，北京、上海、广州、成都、西安等大城市各增开首店数百家至上千家。相关数据显示，上海2023年全市新增首店达1215家，同比增长13.2%；北京2024年上半年新增首店485家，其中既包含第一家品牌门店，也包含品牌新布局的旗舰店和创新概念店。

一系列政策也在陆续发力。近年来，《关于进一步促进上海市首发经济高质量发展的若干措施》《成都市加快打造国际消费中心城市实施方案》等相关政策举措纷纷在上海、成都等商业活跃度高的城市发布，其中不乏支持举办首发首秀首展、吸引高能级首店落地等措施。

着眼未来，首发经济的持续发展离不开经营主体的持续创新和城市商业的提质升级，需要生产、流通、消费等领域协同发力，营造良好的创新发展环境，以更高品质供给激发消费潜能。

商务部相关负责人近日表示，将加快推进首发经济，鼓励企业发布新品、开设首店、开展首秀首展，持续推出新业态、新模式、新服务、新场景，满足消费者追求时尚、品质、新潮的需求；同时加快国际消费中心城市培育，提升城市商业能级。

“发展首发经济，首先要鼓励品牌创新发展。”关利欣表示，要立足满足人民高品质的生活需要，不断创造适应新需求的有效供给，通过品牌创新、业态模式创新等，推出更多符合消费者多样化、个性化需求的商品和服务。

支持服务业开放发展、整合城市资源打造消费场景、打造国际化市场环境等同样是发展首发经济的重要举措。

“具体而言，需要加快发展生产性服务业，构建与国际接轨的高质量服务产业体系。”关利欣说，要规划建设一批具有较强国际影响力的新型消费商圈，加强消费相关产业联动；制度层面应当加快推进规则标准等制度型开放，营造具有国际竞争力的消费环境，持续提升消费市场国际化水平，优化与首发经济发展相适应的通关、检验、活动举办等制度体系。

(责编：王震、陈键)

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